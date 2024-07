È morto Richard Simmons, il volto televisivo di General Hospital aveva appena compiuto 76 anni

video suggerito

A cura di Gaia Martino

È morto Richard Simmons, personaggio televisivo statunitense noto per i suoi programmi dedicati al fitness e comparso più volte nella serie tv General Hospital. Aveva compiuto due giorni fa 76 anni: all'indomani del compleanno, scrive TMZ, è deceduto a seguito di un incidente domestico.

Le cause della morte di Richard Simmons

TMZ rivela che Richard Simmons è morto ieri a seguito di un incidente domestico. Le forze dell'ordine, dopo la telefonata della domestica intorno alle 10 di sera, hanno trovato il corpo senza vita del personaggio televisivo, nel suo appartamento. Sarebbe caduto nel bagno, si legge, ma le cause sono ancora ora oggetto di indagine. Il fratello Lenny, poche ore fa, ha scritto su Facebook: "Ciao a tutti, non voglio che la gente sia triste per mio fratello. Voglio che lo ricordino per la gioia e l'amore che ha portato nella vita delle persone. Ci teneva davvero alle persone. Ha chiamato, scritto e inviato email a migliaia di voi durante la sua carriera per offrire aiuto. Non siate tristi. Celebra la sua vita! Era molto eccitato per tutte le prossime imprese a cui stava lavorando. Siamo sotto shock. Rispettate la famiglia in questo momento difficile". Soltanto un giorno prima Richard Simmons aveva festeggiato i suoi 76 anni e ringraziato, con un post su Facebook, i suoi fan per gli auguri:

La carriera tra tv e telefilm

Diventato noto per i suoi programmi sul fitness, Richard Simmons ha esordito in tv, sul canale Nickelodeon, apparendo in numerosi programmi americani. Ottenne spazio nella serie tv General Hospital dove interpretava lui stesso prima di vincere con il suo talk show The Richard Simmons Show, un Emmy Award. Ospite frequente al Late Night con David Letterman, ha prestato la voce a Boone nel film Rudolph La renna dal naso rosso, e ha interpretato sempre se stesso in altre serie di successo. Nel gennaio 2024 fu proposto il film biografico a lui dedicato con protagonista Pauly Shore, ma lui non diede il suo consenso.