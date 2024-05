video suggerito

"Niente di più pericoloso che un vigliacco con la pistola": lo sfogo del fratello di Johnny Wactor dopo la morte Lo sfogo del fratello dell'attore di General Hospital: "Voleva proteggere la collega, i ladri non si aspettavano che qualcuno li sorprendesse e si sono spaventati. Non c'è niente di più pericoloso di un vigliacco con la pistola in mano".

La morte di Johnny Wactor ha lasciato di stucco gli appassionati del mondo delle serie tv. L'attore di General Hospital è stato ucciso mentre tentava di sventare un furto di un pezzo della sua auto, un catalizzatore. Adesso, come atto dovuto, sono state rese note le cause ufficiali della morte dopo l'autospia: ferite d'arma da fuoco al petto. La natura della morte è stata ovviamente classificata come omicidio. Lo sfogo del fratello dell'attore: "Non c'è niente di più pericoloso di un vigliacco con la pistola in mano".

La tragica morte

Johnny Wactor è stato colpito mortalmente nelle prime ore del mattino del 25 maggio quando ha sorpreso tre ladri armati che tentavano di rubare il catalizzatore dalla sua auto. Secondo le testimonianze, l'attore era di ritorno dal suo bar insieme a una collega alle 3.25 del mattino quando si sono ritrovati a sorprendere i tre ladri. Wactor aveva notato che la sua auto “era sollevata in qualche modo. Pensava che la stessero rimorchiando". Il fratello dell'attore ha dichiarato a People: "Non li ha affrontati, aveva le mani alzate e cercava di proteggere la collega. Stava solo cercando di placare la situazione facendo un passo indietro. Loro però non si aspettavano che qualcuno li sorprendesse e si sono spaventati. Non c'è niente di più pericoloso di un vigliacco con la pistola in mano". Dopo la sparatoria, gli uomini sono fuggiti a bordo di un'altra auto. Wactor è stato trasportato in un ospedale vicino, ma si è potuto fare altro che dichiararlo morto.

Creato un GoFundMe per i funerali

Per Johnny Wactor è stata creata una pagina GoFundMe per aiutare la famiglia con le spese dei funerali. L'attore era noto soprattutto per il suo ruolo in General Hospital, quello di Brando Corbin. L'attore ha anche recitato in The OA, Westworld, The Passenger, NCIS, Siberia, Agent X, Vantastic, Animal Kingdom, Hollywood Girl, Training Day, Criminal Minds.