Warwick Davis di Harry Potter dice addio alla moglie Samantha: “Mi mancano i suoi abbracci” Con un comunicato diffuso tramite BBC News, Warwick Davis ha reso pubblica la tragica morte della moglie Samantha, scomparsa a 53 anni: “Era la mia confidente fidata, la mia sostenitrice in tutto ciò che facevo per la mia carriera”. Nel 1991 persero un figlio dopo 9 giorni di vita prima di dare il benvenuto a Harrison e Annabelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Gaia Martino

Warwick Davis, star di Harry Potter nel ruolo di Unci Unci, con un comunicato diffuso dalla BBC ha reso pubblica la morte della moglie, Samantha Davis, scomparsa all'età di 53 anni lo scorso 24 marzo. "Mi mancano i suoi abbracci" – ha rivelato l'attore – "E la sua scomparsa ha lasciato un enorme vuoto nella nostra vita". Genitori di Harrison e Annabelle, nel 1991 persero un figlio dopo 9 giorni di vita.

L'addio di Warwick Davis alla moglie

"Era la mia confidente fidata, la mia sostenitrice in tutto ciò che facevo per la mia carriera. Era una donna unica, vedeva sempre il lato positivo della vita. Aveva un forte senso dell'umorismo e rideva sempre alle mie battute brutte". Con queste parole Warwick Davis ha omaggiato la moglie Samantha Davis, morta a 53 anni, si legge su BBCNews. Non sono state chiarite le cause della morte ma, si legge su The Sun, che la donna era affetta dall'acondroplasia, un disturbo della crescita ossea che causa un nanismo sproporzionato. Nel 2018 fu ricoverata d'urgenza in ospedale per una sepsi, e negli anni la sua salute sarebbe peggiorata drasticamente al punto da non permetterle più di muoversi. "La mamma è la nostra migliore amica e siamo onorati di aver ricevuto un un amore come il suo" hanno aggiunto i figli nel comunicato diffuso nelle ultime ore.

La storia di Warwick Davis e Samantha

Samantha Davis Burroughs era un'attrice conosciuta per i suoi ruoli in Through the Dragon's Eye, ShortFellas e Honky Sausages. Ha recitato anche accanto al marito in Harry Potter, nel capitolo I doni della morte. Lei e Warwick Davis sono riusciti a costruire la loro famiglia, dopo drammatici lutti. Persero il loro figlio, Lloyd, nel 1991, dopo 9 giorni di vita: ereditò il nanismo da entrambi i genitori e i suoi polmoni erano troppo piccoli per supportare la loro normale funzione. Dopo il lutto, i due attori persero un altro figlio nel 1993, George, morto alla 20esima settimana di gravidanza. Dopo altri due aborti, scrive il The Sun, hanno dato il benvenuto a Annabelle e Harrison.