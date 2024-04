video suggerito

Massimo Bernardini dice addio a TvTalk: "Spazio ai giovani. Spero mi sostituisca una donna" Dopo 22 anni alla conduzione di TvTalk, Massimo Bernardini dice addio al programma di analisi tv su Rai3. In un'intervista spiega i motivi della sua scelta e parla del futuro della trasmissione.

È tempo di grandi cambiamenti tv. Il 25 maggio Massimo Bernardini condurrà per l'ultima volta Tv Talk, programma di analisi televisiva su Rai 3. La trasmissione andò in onda per la prima volta nel 2001 su Sat 2000 con il titolo: Il grande talk. Intervistato dal Corriere della Sera, il giornalista spiega i motivi del suo addio.

"Mi prendo una pausa"

Massimo Bernardini, che a luglio compirà 69 anni ma che è in pensione da quando ne ha 67, desidera prendersi una pausa. È convinto, poi, che un programma vada lasciato quando è al massimo del suo successo e non quando si avvia verso il declino. Queste, però, non sono le uniche motivazioni del suo addio. "È doveroso per quelli della mia generazione passare la mano ai più giovani" aggiunge il conduttore. Il suo obiettivo, però, non è fare "il pensionato". "Se a qualcuno in Rai o sul mercato interesserà, proverò a dedicarmi ai pochi progetti editoriali e audiovisivi, quantitativamente meno impegnativi, che da tempo ho nel cassetto – continua Bernardini – Se invece non succederà niente vorrà dire che sarà venuto il momento di ritirarmi a vita privata".

"Chi mi sostituirà? Mi piacerebbe fosse una donna"

Massimo Bernardini ha creato e portato avanti il progetto di TvTalk – nato da un'idea di Paolo Taggi ventitré anni fa – e ancora oggi è uno dei programmi di maggior successo del sabato su Rai 3. "Con una media dell’8,4% con quasi 1 milione di telespettatori, risulta il programma più visto dell’intero palinsesto del sabato di Rai3, prima serata compresa, Tg a parte" precisa il conduttore. Il programma non si concluderà con il suo addio ma non è ancora chiaro in che termini avverrà il passaggio di testimone. "Chi mi sostituirà? Non ne ho idea. Mi piacerebbe fosse una donna, una giovane conduttrice più brava di me, che mantenesse qualcosa della mia passione giornalistica – si augura Bernardini – E che il talk restasse a Milano, visto che è nato qui".