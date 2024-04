video suggerito

Anticipazioni Ciao Maschio, Paolo Bonolis: “Sanremo 2025? Un’eventualità. Ora mi spettano altre cose” Stando alle anticipazioni di Ciao Maschio, Paolo Bonolis racconterà del suo futuro lavorativo: “Faccio questo lavoro da 45 anni, ora mi spettano altre cose”. Sulla sua eventuale conduzione del prossimo Sanremo ha aggiunto: “Ora non ci penso, ma resta un’eventualità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Paolo Bonolis sarà uno degli ospiti della prima puntata di Ciao Maschio, in partenza da sabato 13 aprile su Rai1. Il celebre conduttore, stando alle anticipazioni diffuse dal programma, parlerà con Nunzia De Girolamo della sua vita e del suo futuro lavorativo: "Faccio questo lavoro da 45 anni, credo che ora mi spettino altre cose". Visto lo stop di Amadeus con il Festival di Sanremo, si è pensato anche al nome di Bonolis per la prossima edizione della kermesse: "Ora non ci penso, ma resta un'eventualità", il commento.

Le parole di Paolo Bonolis a Ciao Maschio: le anticipazioni

Nel corso dell’intervista a Paolo Bonolis a Ciao Maschio (che andrà in onda sabato 13 aprile, in seconda serata su Rai1), Nunzia De Girolamo ha chiesto al conduttore lumi sulle voci che circolano rispetto ad un sua nuova conduzione del Festival di Sanremo, dopo l'addio di Amadeus. "Se ti proponessero di condurre un nuovo Festival di Sanremo, saresti più scettico o più curioso?’" ha chiesto la presentatrice. Così Bonolis ha replicato:

Credo che sarei più indifferente. Ho 63 anni e sono 45 anni che faccio questo lavoro. Quando finirò, l'anno prossimo, ne avrò quasi 65 e credo che mi spettino altre cose. Sanremo resta comunque una eventualità, l’ho già fatto. Se poi ti può tornare la voglia nel corso del tempo e se qualcuno avrà anche intenzione di ascoltarmi, si vedrà…Ma adesso non ci penso.

Il conduttore ha spiegato, nel dettaglio, cosa desidererebbe fare: "Mi spetta di vedere la terra, le parti che non ho visto. Vorrei godermi il cammino dei miei figli, mi spetta leggere. Mi aspettano altre cose".

La voglia di una pausa dalla tv

Paolo Bonolis lo scorso gennaio aveva già parlato di un suo desiderio di ‘staccarsi' dalla tv. Dopo 45 anni di carriera, si disse "stanco" in un'intervista a La Stampa. "Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l'esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia", le parole.