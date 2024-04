Il cast di Gen V ricorda Chance Perdomo: “Il suo sorriso contagioso illuminava ogni stanza”

video suggerito

Dopo la notizia della tragica scomparsa di Chance Perdomo, l'attore 27enne morto in un incidente stradale nella notte del 30 marzo, i colleghi conosciuti sul set della serie Prime Video, Gen V, le cui riprese della seconda stagione sono state fermate a seguito della terribile notizia, hanno condiviso un commovente messaggio in ricordo del giovane artista.

Il messaggio del cast della serie Gen V

I protagonisti principali della serie, da poco confermata anche per una seconda stagione, ovvero Maddie Phillips, Derek Luh, Asa Germann, Lizze Broadway, Sean Patrick Thomas e altri hanno condiviso sui loro profili social un messaggio in cui ricordavano Chance Perdomo con queste parole:

I nostri cuori sono accanto a quelli dei familiari di Chance mentre siamo qui a piangere per questa perdita scioccante. Ricorderemo i momenti speciali che abbiamo vissuto insieme, il suo sorriso contagioso che poteva illuminare ogni stanza, i suoi calorosi abbracci e l'autenticità che portava sempre con sé. Riposa in pace caro amico, ci mancherai profondamente. Con amore, il cast della Gen V.

Il ricordo dell'attrice Lizze Broadway

Ci sono stati, poi, alcuni attori che hanno poi pensato di condividere un ricordo più personale, come Patrick Schwarzenegger, volto del personaggio di Luke Riordan, he ha scritto su X: "Quanto è accaduto fa male. Molto. Che attore giovane e talentuoso e che grande amico: se n'è andato troppo presto. È stato un piacere lavorare con lui in "Gen V. RIP Chance ". Anche l'attrice Lizze Broadway, l'interprete di Emma Mayer nella serie, ha voluto pubblicare un ricordo speciale in ricordo del 27enne:

Ricordando il mio amato amico e compagno di cast, Chance Perdomo, la cui scomparsa ha lasciato un profondo vuoto nel mio cuore. Chance possedeva così tante qualità di cui ho fatto tesoro profondamente. È stato una parte vitale della mia crescita come persona, il suo spirito gentile mi ha tirato sù quando ne avevo più bisogno. Per me è stato e sarà sempre il mio supereroe. Sono sotto shock e soffro profondamente la sua perdita. Riposa in pace, caro Chance. Avrai per sempre un posto speciale nel mio cuore. Ti amo.