Morto l’attore Chance Perdomo, la produzione di Gen V ferma le riprese della seconda stagione La morte di Chance Perdomo ferma le riprese della seconda stagione di Gen V. La produzione dello spin off di The Boys, scrive Variety, ha rinviato “a data indefinita” il ritorno sul set. L’attore è morto a 27 anni a causa di un incidente in moto: era Andre Anderson nella serie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Gaia Martino

Le riprese della seconda stagione di Gen V, spin off di The Boys, sono state rimandate "a data indefinita" dopo la morte di Chance Perdomo, morto ieri all'età di 27 anni a causa di un incidente in moto. Variety fa sapere che la produzione di Prime Video, dopo l'addio sofferto all'attore, ha fatto sapere di aver sospeso la partenza delle riprese che sarebbero dovute iniziare ad aprile.

Dopo la morte di Chance Perdomo, la produzione della seconda stagione di Gen V, scrive Variety, ha annullato la partenza delle riprese della seconda stagione. L'attore 27enne ha ricoperto il ruolo di Andre Anderson nella serie tv di Prime, spin off di The Boys, e senza di lui la produzione ha deciso di ritardare il ritorno sul set a "data da definirsi". I produttori in un comunicato ieri hanno salutato il giovane attore: "Difficile farsi una ragione di ciò che è accaduto. Era una forza della natura, un interprete talentuoso. Più di ogni altra cosa, Chance era una persona molto gentile e amabile, scrivere di lui al passato non ha senso. Siamo così dispiaciuti per la sua famiglia, stiamo vivendo un grande dolore per la perdita del nostro amico e collega".

La morte di Chance Perdomo

L'attore di GenV e Le terrificanti avventure di Sabrina è morto a 27 anni a causa di un incidente in moto. Ha comunicato la drammatica notizia a Variety il suo ufficio stampa, non rendendo nota però la dinamica dell'incidente. Riguardo i fatti, si sa soltanto che "nessun'altra persona è stata coinvolta". "Vi chiediamo gentilmente di rispettare il desiderio della famiglia di mantenere la privacy mentre piangono la perdita del loro amato figlio e fratello" si legge nel comunicato diffuso ieri. Sono seguiti i sofferti saluti delle produzioni delle serie tv che lo hanno conosciuto. Oltre Prime Video, la Amazon MGM Studio e Sony Pictures Television lo hanno omaggiato con una nota.