Prisma 2, quando esce la seconda stagione: la data di uscita, le prime foto dal set e il cast Svelata la data di uscita di Prisma 2: la seconda stagione della serie, prodotta da Amazon Prime Video, sarà disponibile sulla piattaforma dal 6 giugno. Il nuovo capitolo del young adult drama di Ludovico Bessegato riprenderà il racconto da dove si era interrotto l'ultima volta, con Mattia Carano e Lorenzo Zurzolo nel cast.

A cura di Elisabetta Murina

Svelata la data di uscita di Prisma 2. La seconda stagione della serie, prodotta da Amazon Prime Video, sarà disponibile sulla piattaforma dal prossimo 6 giugno. Il nuovo capitolo del young adult drama di Ludovico Bessegato, che firma sia la sceneggiatura che la regia, riprenderà il racconto da dove si era interrotto l'ultima volta, con le vicende di un gruppo di ragazzi di Latina. Nel cast, ancora una volta, Mattia Carano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, nei panni di Marco, Daniele e Nina, e tutti i protagonisti della prima stagione. Ecco le prime immagini dei nuovi episodi.

Quando esce la seconda stagione di Prisma

Credits Francesco Ormando

Amazon Prime Video ha annunciato la data di uscita della seconda stagione di Prisma. I nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma streaming, in Italia, a partire dal prossimo 6 giugno. I primi otto episodi erano stati rilasciati il 21 settembre 2022, sempre diretti da Ludovico Bessegato, già showrunner della serie Netflix Skam.

Le prime immagini di Prisma 2

Insieme alla data di uscita, Amazon Prime Video ha rilasciato anche le prima immagini ufficiali della seconda stagione. Top secret per il momento la trama, anche se si sa che il racconto riprenderà da dove si era interrotto l'ultima volta. Protagonisti un gruppo di ragazzi di Latina alle prese con diverse tematiche sociali, come identità di genere, bullismo, autolesionismo, in particolare i due gemelli Andrea e Marco, interpretati da Mattia Carrano e Lorenzo Zurzolo.

Il cast di Prisma 2

Nella seconda stagione della serie, gli spettatori vedranno tutti i protagonisti dei primi episodi, dai gemelli Andrea e Marco, interpretati da Mattia Carrano e Lorenzo Zurzolo, al gruppo dei loro amici. Ecco il cast completo:

Mattia Carrano interpreta Marco

Lorenzo Zurzolo interpreta Andrea

Chiara Bordi interpreta Carola

LXX Blood interpreta Vittorio

Matteo Scattaretico interpreta IIo

Zakaria Hamza interpreta Sami

Riccardo Afan de Rivera Costaguti interpreta Boncio

Flavia Del Prete interpreta Zelia

Asia Patrignani interpreta Jun