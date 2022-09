Chi è Mattia Carrano, protagonista di Prisma: l’attore interpreta i due gemelli nella serie Prime Mattia Carrano è il giovane attore 22enne che interpreta i gemelli Andrea e Marco nella serie “Prisma” su Prime Video dal 21 settembre. Questa è la sua prima esperienza davanti alla macchina da presa, anche se non sembra.

A cura di Ilaria Costabile

Classe 2000, nato a Roma, Mattia Carrano è il giovane protagonista di "Prisma", la serie che dal 21 settembre arriva su Prime Video, scritta e diretta da Ludovico Bessegato, già papà di Skam Italia e da Alice Urciuolo, che hanno saputo indagare in profondità il mondo degli adolescenti alla scoperta di loro stessi e delle parti meno definite del loro io. In questa nuova sfida del regista, il giovane e talentuoso attore appena 22enne dimostra di essere un volto promettente della serialità e anche del cinema italiano.

Chi è Mattia Carrano, l'esordio come attore e la vita privata

Nato il 13 maggio 2002, occhi azzurri, capelli biondi e alto più di 1,80 Mattia Carrano romano di nascita, ma con origini ungheresi, sembra essere la perfetta incarnazione del ragazzo dal volto angelico. Il fisico asciutto e definito è quello di un ragazzo che, sin da bambino, è stato dedito allo sport, infatti per anni ha praticato nuoto, pallanuoto e arti marziali. Eppure alla recitazione non ci aveva mai pensato, non era nei suoi piani entrare a far parte del mondo dello spettacolo, ma è stata la macchina da presa, o per meglio dire l'occhio di Bessegato a scovarlo. Dopo un lunghissimo scounting, infatti, Mattia è arrivato davanti al regista di Skam e di Alice Urciuolo impressionandoli per essere un ragazzo che non aveva mai recitato in vita sua, soprattutto affrontando una sfida come quella di interpretare due ruoli.

Mattia Carrano, fonte Instagram

Mattia Carrano interpreta entrambi i gemelli in Prisma

Il ruolo di Mattia Carrano in Prisma è in realtà duplice. Interpreta i gemelli Andrea e Marco, omozigoti, dal carattere completamente diverso l'uno dall'altro, con esigenze, vite e opposte, e portarli sullo schermo non è stato affatto semplice. Ma, come racconta anche Ludovico Bessegato, per il 21enne romano il passaggio dall'uno all'altro è stato immediato: "Mattia mi ha invece colpito, perché in modo istintivo ha trovato una postura diversa ed è diventato Marco. Quando vedi un attore che riesce ad arrivare a determinati personaggi con il solo istinto, capisci che c’è del materiale su cui lavorare". Entrambi i gemelli si troveranno ad indagare più in profondità nel loro io, interrogandosi e mettendosi alla prova, se Marco è più timido e introverso, c'è Andrea che al contrario vorrebbe vivere la sua parte femminile senza timori, portando alla luce anche un amore nascosto che potrebbe sconvolgergli la vita.