Harry Potter, l’interprete di Ginny Weasley lascia il cast della serie per “circostanze impreviste”
Cambio nel cast della serie di Harry Potter. La giovane attrice Gracie Cochrane, interprete di Ginny Weasley, ha annunciato che non tornerà nel secondo capitolo della saga, Harry Potter e la Camera dei Segreti. A farlo sapere i produttori del progetto firmato HBO attraverso un comunicato.
Ma quali sono i motivi dietro la decisione? Mentre le riprese della prima stagione stanno per concludersi e gli episodi sono in uscita nel 2027 in Italia, Gracie e la famiglia hanno dichiarato che "a causa di circostante impreviste" l'attrice abbandonerà il ruolo della sorella di Ron Wasley. Al momento non ci sono ulteriori dettagli a riguardo e non è chiaro se si tratti di motivazione personali o lavorative. "La sua esperienza nel mondo di Harry Potter è stata davvero meravigliosa. È entusiasta delle opportunità che le riserva il futuro", continua il comunicato. Queste parole farebbe pensare che si tratti di un qualcosa accaduto fuori dal set e che il clima durante le riprese abbia messo a proprio agio la giovane interprete. Commentando la notizia, HBO ha aggiunto: "Sosteniamo la decisione di Gracie Cochrane e della sua famiglia e siamo grati per il lavoro compiuto nella prima stagione".
La serie di Harry Potter sarà disponibile su HBO Max Italia nel 2027 e porterà sul piccolo schermo il mondo di J.K. Rowling con un approccio diverso rispetto a quello dei primi Anni Duemila, quando la saga è diventata un vero e proprio fenomeno mondiale. I protagonisti sono giovani attori, 13 anni in media, in molti dei casi alla loro prima esperienza televisiva: Dominic McLaughlin interpreta Harry Potter, Arabella Stanton è Hermione Granger e Alastair Stout veste i panni di Ron Weasley.
Lo scorso marzo, il set della serie era finito al centro dell'attenzione mediatica per un episodio di bullismo. Come avevano riportato il The Sun e il Daily Mail, due attori 12enni avrebbero litigato durante le riprese e per questo motivo i dirigenti di Warner Bros avevano attivato un protocollo anti-bullismo per evitare che situazioni simili si ripetessero.