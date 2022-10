Salvatore Esposito sulle orme di Bud Spencer, sarà Piedone in una serie Sky L’attore di Gomorra sarà protagonista della serie ispirata ai film degli anni Settanta con protagonista Bud Spencer. Un’operazione che è parte del rilancio dell’enorme patrimonio cinematografico della Titanus.

Una nuova sfida per Salvatore Esposito. L'attore, noto per il suo ruolo di Genny Savastano in "Gomorra – La Serie", si cimenterà con il paragone ingombrante di Bud Spencer nella nuova serie ispirata a "Piedone", la tetralogia di film con protagonista Bud Spencer nei panni di un commissario di polizia Rizzo.

Firmata Sky Studios, Titanus e Wildside, la serie è stata annunciata oggi nell'ambito della "Nuova ripartenza" della Titanus, società di produzione fondata nel 1904 che resta, ad oggi, la più antica al mondo nonché la sola nelle mani di una sola famiglia, quella dei Lombardo, con l'erede Guido presidente. La stessa casa che negli anni Settanta produsse i tre popolarissimi film con l'attore partenopeo, affiancato da Enzo Cannavale, che a sua volta vestiva i panni del brigadiere Gaetano Caputo.

Salvatore Esposito: "Cercheremo di non deludere i fan"

"Per me Bud Spencer Piedone è stato un idolo, un supereroe per tutti i ragazzini come me", sono le parole di Salvatore Esposito, che è anche uno degli autori, insieme a Peppe Fiore. "Cercheremo di rispettare al massimo questo personaggio e di non deludere i fan, a cominciare da me stesso", ha aggiunto l'attore, che affronta questa sfida in un anniversario affatto casuale, visto che nel 2023 i film di Piedone compiranno 50 anni, essendo datata 1973 l'uscita del primo film della tetralogia, dal titolo "Piedone lo sbirro". Sono poi seguiti "Piedone l'africano", Piedone a Hong Kong nel 1975, Piedone l'africano nel 1978 e Piedone d'Egitto nel 1980.

Titanus rilancia il suo patrimonio

Quello di Piedone non è il solo titolo del patrimonio Titanus destinato al rilancio. Come riporta Ansa ci sono anche "La Ciociara", su cui si lavora ad una serie tratta dal romanzo di Moravia, "Palermo-Milano", anche questa oggetto di una riscrittura in formato serie Tv, così come "Phenomena", tratta dal celebre film di Dario Argento.