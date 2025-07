Temptation Island in onda la stessa sera della Luna del Cervo, l’ironia sui social: “Non è una coincidenza”

Mentre su Canale 5, giovedì 10 luglio, andava in onda la seconda puntata di Temptation Island 2025, a impreziosire il cielo c’era la Luna Piena del Cervo. La strana coincidenza ha dato il via sui social a una serie di post in cui, con ironia, si sottolinea come il nome riservato al fenomeno naturale non potesse essere più adatto, visto quanto accaduto ieri tra Denise il tentatore Flavio e Sarah e il tentatore Salvatore.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mentre su Canale 5, giovedì 10 luglio, andava in onda la seconda puntata di Temptation Island 2025, a impreziosire il cielo c'era la Luna Piena del Cervo. Un nome curioso affidato al plenilunio, legato in questo caso alla tradizione dei nativi americani, che nel mese di luglio omaggiavano la ricrescita del palco nei cervi maschi, in vista della stagione degli amori. La concomitanza dei due eventi è stata notata da molti spettatori del reality di Filippo Bisciglia, che sui social hanno generato centinaia di tweet dedicati alla strana coincidenza.

Temptation Island in onda nella sera della Luna del Cervo

Il plenilunio chiamato con il nome del cervo si è verificato, nemmeno a farlo apposta, in una puntata particolarmente azzeccata. Il filo conduttore di ieri, infatti, è stato proprio quello del racconto dei tradimenti delle coppie protagoniste. Il primo ad esporsi in questo senso è stato Simone, che ha confessato di aver tradito, in passato, la sua fidanzata Sonia, portandola a scoppiare in un pianto disperato dopo aver appreso la notizia. Ma non è finita qui: la scena è stata seguita dall'avvicinamento di Denise (fidanzata di Marco) al tentatore Flavio, e di quello di Sarah (fidanzata di Valerio) al tentatore Salvatore. Insomma, per la luna piena di ieri non avrebbe potuto esserci occasione migliore.

L'ironia sui social

Gli spettatori del reality hanno ben apprezzato la strana coincidenza che madre natura ha riservato ieri a tutti coloro che, nel frattempo, si divertivano a seguire le vicende delle sette coppie di Temptation Island. Su X, infatti, per ore sono circolati post ironici inerenti all'argomento sotto l'hashtag dedicato al programma. Il commento più ricorrente? "Coincidenze? Io non credo", chiaramente.

Leggi anche Sonia Mattalia incinta di Alessio Loparco? Cosa sappiamo sulla presunta gravidanza a Temptation Island

Cos'è la Luna del Cervo

La Luna piena del Cervo è il nome che è stato attribuito alla luna piena che ha impreziosito i cieli nella notte di giovedì 10 luglio. Questa luna non è un fenomeno solo italiano e nel resto del mondo è conosciuta anche con altri nomi, scelti dalle diverse tribù. I Cree, ad esempio, la chiamavano Luna della muta delle piume, per via del cambio di piumaggio di molti uccelli, mentre i Tlingit la chiamavano Luna del Salmone, visto il ritorno di questi pesci nei fiumi.