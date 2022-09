Il teaser trailer di Django, la serie tv esce nel 2023 su Sky e Now Il teaser trailer di Django, una delle serie tv più attese di questa nuova stagione televisiva. L’anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma.

Si svela finalmente Django in un primo teaser e trailer. La serie originale Sky e CANAL+ si mostra in anteprima mondiale alla prossima Festa del Cinema di Roma. La serie esordirà nel 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in tutti i Paesi in cui Sky è presente, e su CANAL+ in Francia, Svizzera, Benelux e Africa. È una delle serie tv più attese di questa nuova stagione televisiva. Matthias Schoenaerts interpreta Django. Nel cast anche Nicholas Pinnock, Lisa Vicari e Noomi Rapace. Partecipazione straordinaria, come mostra anche il teaser, per Franco Nero. La serie è girata completamente in inglese ed è diretta da Francesca Comencini, da David Evans e da Enrico Maria Artale.

La trama di Django

La serie tv Django è liberamente ispirata al cult di Sergio Corbucci. È la storia di un pistolero alla ricerca della verità sul massacro della sua famiglia e che si troverà alla fine a combattere per un ideale ancora più grande. Seguendo le tracce della figlia creduta morta, si ritrova a New Babylon, città dove tutti i reietti sono benvenuti e liberi. È qui che Django scopre che la figlia è viva e sta per sposare il fondatore della città, John Ellis. Sarah, però, ritiene il padre responsabile del massacro della sua famiglia e vuole che se ne vada. Django rifiuta di andarsene e farà di tutto per riconquistare la sua fiducia, compreso allearsi con John Ellis per difendere la città di New Babylon dagli attacchi esterni.

Le note di regia di Francesca Comencini

Francesca Comencini ha diretto i primi quattro episodi della serie internazionale. Le sue parole affidate al comunicato stampa rivelano i motivi di puntare su un titolo così iconico:

Un omaggio appassionato al western per cercare di parlare del nostro tempo. Una serie colorata, luminosa e al tempo stesso malinconica e portatrice di un senso di crisi verso tutto ciò in cui si è creduto, e del tentativo di andare avanti lo stesso, cercando una seconda possibilità in quel che resta della vita una volta perdute le illusioni.

Django è una co-produzione italo-francese creata e scritta da Leonardo Fasoli, già creatore di Gomorra – La Serie e ZeroZeroZero, e Maddalena Ravagli (Gomorra – La Serie), entrambi anche co-autori del soggetto di serie insieme a Francesco Cenni e Michele Pellegrini. Completa il team di scrittura Max Hurwitz (ZeroZeroZero, Manhunt), che firma due sceneggiature.