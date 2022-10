Luca Marinelli sarà Benito Mussolini in “M”, la serie tv tratta dal libro di Scurati Luca Marinelli sarà Benito Mussolini nella serie Sky “M” tratta dal romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega 2019.

A cura di Ilaria Costabile

Luca Marinelli interpreterà Benito Mussolini della serie "M" tratta dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega nel 2019, come riportato dall'Ansa. La serie, composta di otto episodi e prodotta da Sky Studios e The Apartament Pictures, è stata annunciata alla Festa del Cinema di Roma e sarà diretta da Joe Wright.

L'inizio delle riprese con Luca Marinelli

Le riprese dovrebbero iniziare tra tre settimane e si girerà a Cinecittà. La serie, come il libro "M. il figlio del secolo", si ripropone di raccontare l'ascesa del Fascismo in Italia, partendo dalla figura di Benito Mussolini, delineando le vari fasi della sua salita al potere. Il regista, come anticipato, sarà Joe Wright e la sceneggiatura è stata scritta da Davide Serino e Stefano Bises autore di titoli seriali di successo come Gomorra, Zero Zero Zero e The New Pope, ed è prodotta da Lorenzo Mieli. Luca Marinelli ha già dato prova di essere uno dei più apprezzati e carismatici attori italiani, sfoggiando il suo talento in film come "Martin Eden" grazie al quale ha vinto anche la Coppa Volpi a Venezia e anche dello Shooting Stars Award alla Berlinale.

La trama della serie

Le otto puntate di cui si compone la serie racconteranno anche il privato di Benito Mussolini, addentrandosi così nelle sue relazioni interpersonali. Verrà tratteggiata la figura della moglie, Rachele e anche dell'amante, Margherita Sarfatti, oltre che gli incontri con personalità di spicco di quegli anni. Come accadeva già nel romanzo di Scurati, la serie proverà a descrivere la condizione di un Paese assoggettato alla dittatura, oltre alla storia di un uomo che è riuscito ad impadronirsi delle coscienze di molti, rialzandosi dopo svariate sconfitte. Come dichiarato anche dall'autore del libro, diventato un best seller:

