Il camorrista e La ciociara diventano serie tv

La Titanus torna a ruggire. La casa di produzione che ci ha regalato capolavori senza tempo prepara il progetto "Titanus Legacy". Già nella giornata di ieri, era stato annunciato il ritorno di "Piedone", il titolo con Bud Spencer, rilanciato da Salvatore Esposito. Saranno tanti i progetti che torneranno: "Il camorrista", il film di Giuseppe Tornatore ispirato alla vita del camorrista Raffaele Cutolo, sarà una serie tv. Il libro tra i più importanti di Alberto Moravia, "La ciociara" con Sophia Loren, tornerà con un film prequel.

La presentazione dei progetti

Fu proprio la Titanus a produrre il primo film di Tornatore, "Il camorrista", e oggi il regista racconta: "Io del film ‘Il camorrista" all'epoca avevo realizzato la versione per il cinema, e realizzai anche una versione più lunga di cinque puntate di un'ora ciascuna, per la televisione che sono andate smarrite, non s'è mai capito cosa sia successo, e adesso a distanza di 36 anni sono state ritrovate e la Titanus mi chiede di restaurarle, imbellettarle un po'". Grande attesa per la stagione 2023-2024 per il prequel de "La ciociara", con una serie che partirà dal 1924.

Palermo-Milano La serie

L'indimenticabile poliziesco "Palermo-Milano solo andata" è stato uno dei film polizieschi più importanti degli anni '90. Ora ritorna con un progetto seriale. In sviluppo c'è anche "Phenomena", sequel del cult horror di Dario Argento sempre di proprietà della Titanus. Altre produzioni Titanus Originals sono "La guerra di Elena", basata sulla storia di Elena Di Porto, ebrea romana che negli anni '40 si ribellò alle regole imposte da uomini e fascisti e salvò molte vite durante il rastrellamento nel Ghetto. Il film "Agnese e Francesca" che racconterà per la prima volta il legame di amicizia tra le mogli dei magistrati Falcone e Borsellino, mentre "Ludwig", ripercorrerà la vera storia dell'insospettabile coppia di serial killer che tra gli anni '70 e '80 uccise almeno 13 persone. Tradizione e innovazione nel segno dei grandi film del passato.