Alessia Macari ha lasciato l’Italia, l’ex Ciociara di Avanti un altro si è trasferita all’estero Lasciata la tv dopo gli anni da Ciociara ad Avanti un altro e la vittoria al Grande Fratello Vip, Alessia Macari ha deciso di abbandonare l’Italia e trasferirsi all’estero.

A cura di Stefania Rocco

Alessia Macari è stata per anni uno dei volti più riconoscibili del salottino di Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis che le regalò una popolarità tale da spedirla dritta nella Casa del Grande Fratello Vip. Che nel corso di quella esperienza in prime time, Alessia dimostrò di sapere conquistare il favore del pubblico, tanto che le fu consegnata la palma di vincitrice di quell’edizione di quel reality. Ma a partire da quel momento la vita della giovane ha preso un’altra direzione, culminata con la decisione di trasferirsi all’estero.

Alessia Macari si è trasferita in Austria

Dopo il matrimonio con il calciatore Oliver Krag e la nascita della figlia Nevaeh, Alessia ha deciso di abbandonare l’Italia. Si è trasferita in Austria per seguire il compagno e la sua carriera. Il calciatore milita infatti nella squadra della cittadina di Ried im Innkreis. “Mi avete sentito di meno in questo periodo perché ero in fase di trasloco”, ha spiegato la donna ai suoi followers su Instagram. Proprio di recente, infatti, Alessia ha deciso di trasferirsi in pianta stabile pur senza escludere di tornare, un giorno, in Italia, il paese che le ha dato la possibilità di lavorare in tv.

Chi è Alessia Macari

Attrice e aspirante showgirl, Alessia Macari è diventata popolare partecipando alla trasmissione Avanti un altro, condotta da Paolo Bonolis. A selezionarla per il programma, anche in virtù della sua particolare cadenza a metà tra l’inglese e il ciociaro, fu Sonia Bruganelli che con la sua società si occupa dei casting necessari a realizzare le trasmissioni Mediaset condotte dal marito. A partire da qualche anno da quel momento, ormai diventata un personaggio noto a tutti gli effetti, Alessia accettò di partecipare alla prima edizione del GF Vip. Riuscì ad alzare la coppa del vincitore in un’edizione ancora condotta da Ilary Blasi.