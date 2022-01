L’ex Ciociara Alessia Macari è diventata mamma, è nata la piccola Nevaeh È nata la prima figlia dell’ex Ciociara Alessia Macari, avuta dal marito ed ex calciatore di origini tedesche Oliver Kragl. Particolare la scelta del nome, che come spiega la showgirl al contrario significa ‘Heaven’, paradiso.

Alessia Macari è diventata mamma. L’ex Ciociara di Avanti un altro ha partorito, è nata la prima figlia Nevaeh Kragl, avuta dal matrimonio con Oliver Krag. La coppia si è sposata nel 2019 e negli ultimi mesi aveva annunciato la dolce attesa di una bambina. L’annuncio della nascita è arrivato tramite un post della 28enne su Instagram, che mostra la piccola già a casa con mamma e papà.

La scelta del nome Nevaeh

Particolare la scelta del nome per la piccola, prima figlia della coppia, che è arrivata dopo una lunga riflessione. Nei mesi precedenti Alessia Macari aveva confessato il desiderio di voler chiamare la bambina Luna (nome della sua cagnolino venuta a mancare), ma di non essere convinta fino in fondo perché il nome era già stato reso molto noto dalla figlia di Belen Rodriguez. Alla fine hanno optato per un nome sicuramente molto originale, Nevaeh. Su Instagram la neo mamma ha spiegato il significato:

Ciao a tutti!

Io mi chiamo Nevaeh Kragl. Il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN…che tradotto dall’inglese e’ “paradiso” ). Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470kg .

Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta ).

Mamma e Papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire. Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme.

L'amore di Alessia Macari e Oliver Kragl

Oliver Kragl è il marito di Alessia Macari dal 2019. Di origini tedesche, è nato a Wolfsbrug e ha 32 anni. Ha conosciuto la bella Macari nel 2016 a Frosinone, città natale della showgirl. "Oliver mi scriveva un paio di volte al mese, non capivo come avesse il mio numero!", ha raccontato Alessia a Barbara d'Urso. A quanto pare il calciatore avrebbe optato per un romantico corteggiamento, ai tempi in cui la ragazza ha fatto da madrina per la squadra di calcio laziale. "Non si arrendeva. Dopo un anno, quando sono uscita dal GF, ho ceduto". Lui le ha chiesto la mano pochi mesi dopo e nel maggio 2019 si sono sposati. Oggi vivono insieme in Italia e stanno per diventare per la prima volta genitori.