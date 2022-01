Alessia Macari positiva al Covid durante il parto: “Ero sola, non ho visto la bambina per 4 giorni” Via Instagram, l’ex Ciociara Alessia Macari ha fatto sapere di aver contratto il Covid il giorno prima di essere ricoverata per il parto. Per questo motivo ha dovuto affrontare il momento della nascita di Neveah da sola, senza il marito, risultato anche lui positivo.

A cura di Elisabetta Murina

Alessia Macari è da poco diventata mamma per la prima volta. Con un post pubblicato su Instagram, ha annunciato la nascita della piccola Neveah, avuta dal marito Oliver Kragl, calciatore di origini tedesche. E sempre via social, l'ex Ciociara di Avanti un altro ha voluto raccontare come ha vissuto il momento del parto: sia lei che il marito sono risultati positivi al Covid-19 e per questo è stata costretta ad affrontarlo da sola.

Il racconto di Alessia Macari

Con un lungo post su Instagram, Alessia Macari ha fatto sapere di essere risultata positiva al Covid il giorno prima di essere ricoverata per il parto, nonostante il vaccino e il rispetto di tutte precauzioni necessarie. Anche il marito ha contratto il virus, mentre la piccola Neveah è fortunatamente negativa. Nel post ha raccontato:

Il giorno prima di essere ricoverata sia io che Olli siamo risultati positivi al Covid-19 nonostante, ci tengo a sottolinearlo, da sempre abbiamo osservato scrupolosamente tutte le precauzioni compresa la vaccinazione.

Per questo motivo, l'ex Ciociara si è trovata a dover partorire "completamente da sola", senza il supporto di Oliver e senza poter stringere tra le braccia la bambina per quattro giorni:

Sono stata quindi costretta a partorire completamente da sola, senza mio marito. La bambina è negativa, ma è stata comunque trasferita in un altro reparto e io non l'ho potute vedere per 4 giorni, tempo che mi è sembrato un'eternità.

Nel reparto Covid, Alessia Macari ha vissuto dei momenti di sofferenza, lontano dagli affetti, e per questo invita i suoi follower a sottoporsi alla vaccinazione e ringrazia tutta la famiglia che le è stata accanto anche da lontano:

Chiunque abbia provato la gioia di essere madre credo possa capire il mio stato d'animo. All'interno del reparto Covid ho vissuto dei momenti davvero difficili che credo non dimenticherà mai. L'isolamento mi ha messo a dura prova. Con queste mie parole voglio esortare chi ancora non avesse provveduto a vaccinarsi. È davvero importante per noi stessi e per la comunità sociale a cui apparteniamo.

Alessia Macari è diventata mamma per la prima volta

Il 14 gennaio Alessia Macari e il marito Oliver, con cui è sposata dal 2019, sono diventati genitori per la prima volta. L'annuncio è arrivato qualche giorno dopo con un post condiviso su Instagram. La piccola si chiama Neveah, un nome particolare, che è arrivato dopo mesi di riflessione e di cui l'ex Ciociara ha voluto spiegare il significato: "Io mi chiamo Nevaeh Kragl. Il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN…che tradotto dall’inglese e’ “paradiso” )". I due si sono incontrati per la prima volta nel 2016 a Frosinone, città natale della showgirl. E pare che il calciatore abbia scelto un romantico corteggiamento, ai tempi in cui lei aveva fatto da madrina per la squadra di calcio laziale. "Non si arrendeva. Dopo un anno, quando sono uscita dal GF, ho ceduto", ha raccontato Alessia a Barbara D'Urso.