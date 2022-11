Zootropolis+, la serie animata tratta dal film vincitore agli Oscar Zootropolis+ debutta su Disney+ il 9 novembre 2022. Tra i personaggi protagonisti: Fru Fru, toporagno artico alla moda, Clawhauser, il ghepardo goloso, e Flash, il bradipo sorridente e pieno di sorprese.

Ricordate Zootropolis? Adesso è pronta la nuova serie animata Zootropolis+ che ci riporta nella frenetica metropoli dei mammiferi Disney. Si tratta di una serie di cortometraggi che va a focalizzarsi sulle vite di alcuni degli abitanti più curiosi del film vincitore dell’Oscar. C'è grande attesa e gli abbonati alla piattaforma Disney+ potranno presto apprezzare la serie animata.

Quando esce Zootropolis+

Zootropolis+ debutta su Disney+ il 9 novembre 2022. Tra i personaggi protagonisti: Fru Fru, toporagno artico alla moda, Clawhauser, il ghepardo goloso, e Flash, il bradipo sorridente e pieno di sorprese. La serie è diretta da Josie Trinidad (Co-Head of Story, Zootropolis; Head of Story, Ralph Spacca Internet) e Trent Correy (Regista, La storia di Olaf e Drop), e prodotta da Nathan Curtis.

Il successo del film

Il film da cui la serie animata è tratta è uscito nel 2016 sotto la direzione di Byron Howard e Rich Moore. Seguendo il canone ufficiale, è considerato il 55esimo classico Disney. Il film fu distribuito insieme ad Oceania e per la settima volta la Disney ha distribuito due diverse produzioni in un anno. Il film ha vinto l'Oscar al miglior film d'animazione nel 2017 e il Golden Globe nella stessa categoria. Ha vinto anche sei Annie Awards, riconoscimento cinematografico dedicato al campo dell'animazione, conferito ogni anno dai membri della ASIFA-Hollywood. È al nono posto tra i maggiori incassi nella storia del cinema d'animazione: più di un miliardo di dollari nel mondo. È il terzo incasso maggiore della storia della Disney, ma non solo: è considerato uno dei migliori film della storia Disney dalla critica.

Leggi anche La magia di Terrifier 2, un film horror vecchia scuola che ora si candida agli Oscar 2023

Nel cast originale del film Idris Elba, Jason Bateman, Ginnifer Goodwin e Jenny Slate. Tra le voci italiane: Ilaria Latini, Alessandro Quarta, Luna Iansante, Emanuele Suarez, Maria Letizia Scifoni.