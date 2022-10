Il trailer di Boris 4 su disney+: di cosa parla la nuova stagione e quando esce Il ritorno di Boris con la quarta stagione è previsto per il 26 ottobre 2022 su Disney +. In queste ore è stato pubblicato il trailer del nuovo capito della serie.

Il ritorno di Boris è ormai alle porte. C'è grande attesa degli appassionati per la nuova stagione della serie sarà presto disponibile sulla piattaforma Disney +. Dopo oltre dieci anni Boris 4 darà seguito alle vicende che si erano chiuse con Boris – Il Film, datato 2011, per raccontare le sorti della troupe guidata da Renè Ferretti e diventata celebre per la fiction "Gli occhi del cuore", il tutto mentre la televisione e il mondo in generale sono radicalmente cambiati. Social, influencer, piattaforme, saranno queste le nuove parole d'ordine in questa nuova dimensione di racconto.

Quando esce Boris 4 su Disney Plus

La quarta stagione della serie cult italiana, che torna dopo diversi anni con un nuovo capitolo, arriverà su Disney + il 26 ottobre, in esclusiva sulla piattaforma streaming. In queste ore è stato pubblicato il trailer di Boris 4, dal quale si riesce a intuire un velo di quella che sarà la trama di questa nuova stagione.

Di cosa parla la quarta stagione della serie: il trailer

Dal trailer si deduce che la squadra de Gli Occhi del Cuore torna in pista, guidata da Renè Ferretti che è al lavoro su una nuova fiction ispirata alla storia di Gesù di Nazareth. Il clima che si respira è quello del paradosso perenne, di un'operazione raffazzonata e approssimativa, che pian piano diventa ingestibile e che, a differenza del solo panorama televisivo con cui confrontarsi delle prime stagioni, ora deve fare i conti con i cambiamenti che hanno caratterizzato la serialità televisiva, in primis la novità delle piattaforme streaming.

Alberto Di Stasio nel ruolo di Sergio

In più i protagonisti devono confrontarsi con le nuove sensibilità, il tema dell'inclusione su tutti e la sensazione è quella di persone assolutamente impreparate a farlo. Dal trailer inoltre si deduce che l'ex direttore di produzione Sergio, interpretato da Alberto Di Stasio, è in carcere, come si intuisce dal frame di un colloquio con Lopez. Presente anche il personaggio di Mariano Giusti, interpretato da Corrado Guzzanti, che avrà una parte nella serie.

Pietro Sermonti nel ruolo di Stanis La Rochelle

Il cast della serie al completo

Scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, Boris 4 ritrova tutti gli interpreti delle precedenti stagioni, un cast corale che ha rappresentato la forza di un prodotto capace di incidere come pochi nella storia della serialità italiana. Ci sono René Ferretti (Francesco Pannofino), Arianna Dell'Arti (Caterina Guzzanti), Stanis La Rochelle (Pietro Sermonti), Corinna Negri (Carolina Crescentini), Lo stagista (Alessandro Tiberi), Biascica (Paolo Calabresi) Duccio Patanè (Ninni Bruschetta), Lopez (Antonio Catania) e tutti gli altri.