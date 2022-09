Daniele Liotti protagonista della serie Anima Gemella, l’attore torna in tv dopo Un passo dal cielo Sono iniziate le riprese della serie tv in quattro puntate Anima gemella. Daniele Liotti interpreta Carlo, un affascinante medico. La fiction andrà in onda su Canale5.

A cura di Daniela Seclì

Dopo l'addio a Un passo dal cielo, Daniele Liotti si prepara a tornare in televisione con una nuova serie televisiva. A Lesa, in provincia di Novara, sono cominciate le riprese di Anima Gemella, che proseguiranno a Torino e Roma. Daniele Liotti interpreta Carlo, un medico che si innamora di Nina, una truffatrice che si finge una medium, interpretata da Chiara Mastalli. La fiction andrà in onda su Canale5 e sarà composta da quattro puntate. È realizzata da Endemol Shine Italy in coproduzione con RTI. La regia è affidata a Francesco Miccichè.

La trama di Anima Gemella

La serie Anima Gemella è ambientata a Torino. Carlo, un medico, è ancora molto provato per la morte della moglie Adele. Due anni dopo, prova a voltare pagina chiedendo a Margherita, dottoressa e amica di Adele, di diventare sua moglie. Proprio quando sembra pronto a scrivere una nuova pagina della sua vita sentimentale, incontra Nina, una giovane donna che per fare fronte alle sue difficoltà economiche si finge una medium. La defunta Adele coglie l'occasione per riparlare con il marito Carlo, servendosi proprio della truffatrice. Così, Nina e Carlo saranno uniti in una bizzarra avventura nel tentativo di indagare sull'esistenza dei fantasmi e sulle strane circostanze della morte di Adele. Puntata dopo puntata, questa favola dimostrerà che l'amore di chi ci è stato vicino, non si spegne, ma ci guida verso la nostra nuova anima gemella.

Il cast della serie di Canale5 con Daniele Liotti

Daniele Liotti interpreta Carlo;

Chiara Mastalli interpreta Nina;

Valentina Corti interpreta Adele;

Alice Torriani interpreta Margherita;

Nel cast della serie Anima gemella ci saranno anche Alice Mangione, Matteo Sintucci, Davide Iacopini e Roberto Accornero. A impreziosire il cast anche le attrici Stefania Rocca e Barbara Bouchet.