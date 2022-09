Pamela Prati concorrente al GF Vip 2022, Signorini: “Risponderà alle domande su Mark Caltagirone” Pamela Prati torna in tv dopo lo scandalo targato “Mark Caltagirone”. Nemmeno una parola della soubrette sul suo finto matrimonio ma Alfonso Signorini anticipa: “Risponderà alle nostre domande, vuole farlo”.

A cura di Stefania Rocco

Pamela Prati torna in tv dopo anni di assenza. Lo fa attraverso il Grande Fratello Vip. Come ampiamente anticipato, infatti, la soubrette ha accettato la proposto di Alfonso Signorini di rientrare nella Casa. Quello di quest’anno è un ingresso diverso da quello precedente perché Pamela torna in tv a qualche anno dal caso del finto matrimonio con Mark Caltagirone, caso che l’aveva spinta ad abbandonare il piccolo schermo.

La clip di presentazione di Pamela Prati, nemmeno una parola su Caltagirone

Nella sua clip di presentazione, per rimarcare la volontà di non tornare sul caso, Pamela ha evitato di nominare l’ex finto sposo: “Sono una soubrette, adoro fare il mio lavoro, ballo, canto recito e sono la vostra Pamela nazionale, un’eterna 20enne. Ho avuto il privilegio di lavorare con tanti mostri sacri dello spettacolo, ho già lavorato con Alfonso a Kalispera. Nel 2016 ho fatto anche il GF. Questa volta non dovete farmi arrabbiare. Invece di chiamare un taxi, chiamo tutta l’associazione”. Sulla vita privata ha aggiunto solo: “È iniziata la storia più importante della mia vita, quella con me stessa”. A introdurre l’argomento è stato Alfonso Signorini: “Sappiamo che entri anche perché hai voglia di cominciare una vita nuova. Ne parleremo, parleremo anche di una pagina triste della tua vita ma questa sera è festa”.

Alfonso Signorini: “Parleremo di Mark Caltagirone”

Alfonso ha atteso che Pamela entrasse nella Casa e che url collegamento con lei fosse spento per far sapere agli spettatori del GF che durante questa esperienza della Prati nella Casa si tornerà a parlare della vicenda, la più grande storia di cronaca rosa degli ultimi 10 anni. Fanpage.it aveva rivelato che il caso sarà l'elemento centrale di una puntata:

Pamela non appare in tv da tempo, ha lasciato gli schermi dopo un evento che l’ha paralizzata. Nessuno sapeva niente di questo Mark Caltagirone. Si sapeva solo che viveva tra gli Stati Uniti e la Francia e che era un imprenditore. Pamela raccontò di vivere una incredibile storia d’amore che l’aveva trasformata in mamma di Sebastian e Rebecca e quasi moglie. Ma Pamela quei bambini non li aveva mai visti, così come non aveva mai incontrato mark Caltagirone. Nell’aprile del 2019, Dagospia rivelò che Mark Caltagirone non è mai esistito e che i suoi profili social sarebbero stati fake. Scoppia il caso. La situazione diventa complicata e Pamela comincia a chiudersi in una serie di interviste in cui non fa chiarezza. L’11 maggio a Verissimo Pamela accetta un’intervista con Silvia Toffanin che la incalza con una serie di domande che la turbano profondamente. A un certo punto, abbandona lo studio. Da quel giorno, la linea difensiva di Pamela si fa sempre più fragile. Ci si chiede chi abbia inventato questa storia, se Pamela sia vittima o carnefice. Nel corso di questa edizione ci porremo insieme a lei queste domande che non ha mai più voluto affrontare. Lei vuole farlo.

Giovanni Ciacci: “Se è stata raggirata, sono con lei ma non le credo”

Alfonso Signorini ha chiesto a Giovanni Ciacci di dare un suo parere sul caso. Anche lui, concorrente del reality, l’aveva attaccata all’epoca del finto matrimonio: “Se è stata raggirata sono con lei ma non le credo”. Ha aggiunto di avere più volte provato a contattarla negli ultimi anni ma la soubrette non gli avrebbe mai risposto.