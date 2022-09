Pamela Prati al GF Vip, l’accordo: esclusiva di un anno, causa ritirata e limiti su caso Caltagirone Fanpage.it conferma che Pamela Prati sarà nel cast del Grande Fratello Vip. L’accordo con la rete prevede l’ingresso della showgirl nella Casa di Cinecittà e il ritiro della causa civile promossa contro Mediaset dopo il caso del finto matrimonio con Mark Caltagirone.

È fatta: Pamela Prati sarà tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Proprio in queste ore Pamela ha firmato il contratto con il reality show condotto da Alfonso Signorini. La showgirl sarda, lontana dalle reti Mediaset dal 2019, anno in cui si è ritrovata al centro del caso mediatico scatenato dal finto matrimonio con Mark Caltagirone, si prepara a tornare nella Casa di Cinecittà (era già stata concorrente nel 2016). L’ingresso della showgirl nella Casa segna la ripartenza del rapporto tra Prati e Mediaset che si era arenato da qualche anno.

L’accordo: ingresso nella Casa, esclusiva e ritiro della causa civile

Secondo quanto apprende Fanpage.it, l’accordo tra le parti prevede la partecipazione della soubrette al reality show di Alfonso Signorini e il ritiro della causa civile promossa dalla donna contro Mediaset all’epoca della vicenda diventata il più grosso caso di cronaca rosa degli ultimi 10 anni. Nella stessa causa risultava essere citata anche la conduttrice Barbara D’Urso (che aveva trattato la vicenda Caltagirone a Live – Non è la D’Urso). Era stata proprio Prati, durante l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani per Belve a confermare la denuncia promossa contro la conduttrice e la rete.

Il caso Mark Caltagirone al Grande Fratello Vip probabilmente in una puntata

Da anni, Pamela Prati ha fatto un passo indietro rispetto alla vicenda “Caltagirone”. La showgirl, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva raccontato di avere scoperto l’inesistenza di quello che aveva raccontato essere il suo futuro sposo solo a un passo dalle nozze. Aveva quindi denunciato di essere stata vittima di catfishing. Il caso, i suoi precedenti e i protagonisti di questa storia hanno fornito versioni contrastanti tra loro, rendendo la vicenda tanto articolata che ancora oggi sono diversi i punti oscuri rimasti inesplorati. Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip tratteranno in diretta il caso del finto matrimonio tra Pamela e l’inesistente Mark Caltagirone probabilmente nel corso di una puntata serale del reality. Un appuntamento durante il quale si proverà a far luce sui dettagli rimasti ancora nell'ombra, con particolare riferimento al fenomeno del catfishing. Sarà la Prati, successivamente, a decidere se far calare l’oblìo sulla vicenda o raccontarne i dettagli ai compagni nella Casa.