Pamela Prati vorrebbe dimenticare Mark Caltagirone ma l’Italia non dovrebbe

Si torna a parlare di Pamela Prati come concorrente del Grande Fratello Vip 2022. La possibilità sembra più che concreta e a breve si saprà se il suo ingresso nella Casa di Cinecittà sarà resa ufficiale a settembre. Nel frattempo, la showgirl continua a rilasciare interviste nelle quali rifugge l'idea di parlare ancora del caso Mark Caltagirone, continuando a dichiararsi parte lesa in una "truffa affettiva crudele". L'ultima al Corriere: "Preferirei che quel nome non comparisse in questa intervista. Ho subito una truffa affettiva crudele, tagliata su misura per me. Non voglio aggiungere nulla: se ne stanno occupando gli avvocati nelle sedi appropriate".

Sull'inesistenza di Mark Caltagirone, a fronte delle numerose interviste televisive in cui ha dichiarato il contrario, ha aggiunto: "Nella mia autobiografia l’ho spiegato: sono stata spinta a farlo. Però vede che anche adesso sembra quasi mi debba giustificare? Nessuno ha chiesto conto a Roberto Cazzaniga, il pallavolista che ha subito una truffa simile. Per lui solo solidarietà e affetto: peraltro sacrosanti. Quello che mi dispiace è che tutti hanno pensato ci abbia guadagnato qualcosa, eppure da quando è successo io non ho più lavorato. Ho subito una violenza gravissima e francamente non posso che andare a testa alta per essere sopravvissuta".

Il punto è che accostarsi a Roberto Cazzaniga stride quanto il voler glissare su tutta la vicenda che per mesi ha monopolizzato la tv in modo fallace, marchiata da tutta una serie di bugie e macchinazioni che ancora oggi non hanno trovato una collocazione. Nessuno ha pagato per il circo mediatico messo su in quasi un anno di ospitate, inclusive di coinvolgimento di minori (il finto figlio Sebastian) e di profili social falsi, aperti per supportare la fitta rete di comunicazioni. Pamela Perricciolo, una delle socie della Aicos, disse a Fanpage.it che "Pamela Prati sapeva", attribuendole parte delle responsabilità nell'organizzazione di quello che poi è diventato il Pratigate. Da allora, le versioni di Perricciolo, Michelazzo e Prati non hanno mai più trovato piena convergenza.

Accadeva nel giugno 2019, da allora solo silenzio su quanto accaduto dopo il solo processo televisivo al quale furono sottoposte. A differenza delle ex socie, i tentativi di Pamela Prati di tornare alla ribalta si sono susseguiti con il lancio di autobiografie e singoli estivi, ma nulla lasciava presagire questo improvviso riappropriarsi della scena. L'unica speranza, vanificata ancora una volta, è che lo facesse per chiudere un cerchio con delle risposte che includessero i responsabili materiali e la natura della truffa stessa. Il pubblico è rimasto a corto di spiegazioni e adesso dovrebbe assistere nuovamente alla sua presenza in uno dei reality show più visti della tv generalista perché si ha voglia di dimenticare? Un colpo di spugna repentino, troppo facile quando le macchie sono ostinate e fanno fatica a scomparire.