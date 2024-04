video suggerito

Frank Matano: “Fedez mosso da senso di rivalsa e voglia di fatturare, è incastrato ma ne uscirà vincente” Fanpage.it lo ha raggiunto Frank Matano per un’intervista sul nuovo programma Oversympathy, nella quale non è mancato un momento dedicato al successo di LOL e alla vicinanza a Fedez in uno dei periodi più difficili della sua vita, a seguito della separazione dalla moglie Chiara Ferragni: “Secondo me adesso si sta riassestando e fra un po’ di tempo vedremo una versione più matura e interessante di lui”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

A maggio arriva un nuovo spettacolo di intrattenimento comico aperto a tutti, dal titolo Oversympathy. Uno show basato sull’open mic, microfono aperto per coloro che pensano di ‘essere divertenti’ e un modo per mettersi alla prova in un locale davanti a un pubblico dal vivo. Il format originale, prodotto da Vivo Concerti e Newco Management, è ideato e presentato da Frank Matano, che girerà i club di Roma, Milano e Torino per scovare le persone più ‘simpatiche’ d’Italia. Fanpage.it lo ha raggiunto per un'intervista a tutto tondo sul programma, nella quale non è mancato un momento dedicato a LOL e alla vicinanza a Fedez in uno dei periodi più sovraesposti e difficili della sua vita privata e professionale, a seguito dello scandalo dei pandori Balocco e della separazione dalla moglie Chiara Ferragni.

La prima edizione di LOL resta imbattibile? "Aveva un vantaggio"

Questa quarta stagione è piaciuta molto ma l'opinione generale è che solo la prima resti imbattibile. Si ipotizza possa essere un problema di personaggi più deboli ma anche di format soggetto a usura. A tal proposito, Frank Matano dice la sua: "Ha un vantaggio enorme sia per i comici che per il pubblico non avere idea di quello che sta accadendo in un contesto come LOL, per questo la prima stagione è stata più efficace. Noi stessi, avendo visto al massimo solo qualcosa delle edizioni estere, non sapevamo come muoverci e cosa aspettarci. È stato un vantaggio sulle edizioni che sono arrivate dopo".

Ma qual è la formula vincente di un format come LOL? "L'idea del format è fantastica perché è un vero e proprio esperimento antropologico, è come se entrassero dieci cani in una stanza che si annusano di continuo il sedere. È un gioco gerarchico basato pure sulla sudditanza psicologica e a seconda del clima che c'è lì dentro si farà più o meno ridere, non basta la qualità. La cosa bella è che è assolutamente improvvisato, per la gran parte è un gioco di reazione. In America si dice acting is reacting. Resta un appuntamento annuale che sarà sempre interessante da vedere con comici diversi. Poi tutti vorrebbero l'emozione della prima, ma una volta che scopri l'America, quando ci torni lo sai già cos'è. Però è sempre l'America, no?".

Il nome di un comico perfetto per LOL 5

A proposito di nomi per il cast di LOL 5, Frank Matano non ha molte esitazioni nel fare quello del re dei botteghini: "Mi piacerebbe tanto vedere in azione uno come Checco Zalone, che è un campione della comicità. Ma la vita è strana: Zalone, con tutti i record che ha fatto, ci ha tolto la possibilità di vedere più cose che avrebbe potuto fare perché l'asticella ormai si è alzata e oggi come oggi difficilmente accetterebbe di fare una cosa del genere". Tra i comici non in vita, i primi della lista sarebbero Totò e Chaplin: "Totò è uno dei più grandi comici della storia del mondo e lo potrebbe fare anche da solo, sarebbe irresistibile vederlo mentre gioca a farsi ridere".

Chi si è distinto in LOL 4

In LOL 4, al solito, ci sono stati concorrenti che hanno performato di più e chi più del conduttore può dirlo: "Questo tipo di format funziona molto sui tipi come Rocco Tanica, che è uno che ha reso tanto perché del tutto dissonante. Poi, Diego Abatantuono si è mosso come la Gialappa's in un solo corpo, vedeva le cose, le smontava e le rimontava. Fantastico".

Frank Matano su Fedez: "È intelligente, se la caverà sempre"

Spalla a spalla con Fedez nel momento più caldo della sua vita privata e professionale. Frank Matano risponde convinto sulle sensazioni che ha provato stando al suo fianco in questo progetto e sottolinea la convinzione di saperlo capace di uscire vincente da qualsiasi situazione: "Fedez è un ragazzo estremamente intelligente, se la caverà sempre. La sua assoluta fame di successo, mossa da un grosso senso di rivalsa, a volte nella vita gli ha fatto prendere la strada sbagliata. Probabilmente anche l'essere troppo legato al fatturare gli ha portato un po' di grane. Secondo me adesso si sta riassestando e vedremo una versione più matura e interessante di lui. Attualmente trovo che sia un po' anacronistico quello che sta facendo, è un attimo incastrato, però è talmente in gamba da rendermi certo che sarà capace di generare qualcosa di buono".