Roberto Cazzaniga, il pallavolista vittima di una truffa amorosa: sequestrati beni alla finta fidanzata Roberto Cazzaniga è stato truffato per quindici anni da una donna che si è finta la fidanzata: per lei e la sua complice, è stato disposto un sequestro da 600mila euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Si è finta per quindici anni una modella brasiliana e così ha truffato il pallavolista Roberto Cazzaniga: la donna, al momento indagata dalla Procura di Monza, è stata destinataria di un provvedimento di sequestro preventivo da parte degli inquirenti. Sorte subita anche dalla presunta complice della truffa. Il sequestro è stato eseguito dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Monza.

Oltre al denaro, le Fiamme Gialle stanno provvedendo con il sequestrato tutte le disponibilità finanziare delle due donne accusate di truffa aggravata e continuata: la "finta fidanzata", Valeria Satta, risiede a Cagliari mentre la sua complice – amica stretta del pallavolista – è residente in provincia di Monza. Stando alle indagini degli inquirenti, le due donne per quindici anni avrebbero messo in piedi la truffa: Cazzaniga avrebbe creduto di avere una relazione sentimentale a distanza con una modella brasiliana, il cui nome era Maya Mancini. L'uomo, negli anni, avrebbe quindi elargito oltre 600mila euro.

Satta avrebbe prima di tutto creato un rapporto telefonico con il pallavolista, rapporto che sarebbe stato alimentato anche dalle foto che la donna inviava tramite social e che ritraevano proprio una nota modella (Alessandra Ambrosio).