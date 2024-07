video suggerito

Ragazza sequestrata e minacciata con delle forbici alla gola dall’ex fidanzato: arrestato un 25enne Un giovane di 25 anni è stato arrestato per aver picchiato e tenuto sotto sequestro la sua ex con delle forbici alla gola: la giovane aveva fatto in tempo a chiamare i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Ha visto la finestra aperta della casa della sua ex e si è intrufolato per poi minacciarla e picchiarla. L'ennesima violenza contro le donne è accaduta a Brescia nella serata di martedì. In aiuto della ragazza sono intervenuti i carabinieri.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, un ragazzo di 25 anni di origini brasiliane con alle spalle precedenti penali per stalking si presentato a casa della ragazza di 22 anni prendendo a pugni la porta d'ingresso del suo appartamento. Capendo che la ragazza non gli avrebbe aperto ha deciso di fare il giro del palazzo fino a quando si è accorto di una finestra aperta proprio dell'appartamento della ex. Intanto la giovane ha chiamato immediatamente i carabinieri.

Quando il giovane è piombato in casa ha strappato il cellulare dalle mani della ex e ha iniziato a picchiarla. In pochi minuti però i militari erano già sul posto: hanno provato a suonare il citofono e a richiamare la giovane senza però ottenere risposta. La 22enne infatti era sotto sequestro dell'ex che la minacciava con un paio di forbici alla gola di non rispondere ai carabinieri. Il ragazzo ha però capito che i militari non se ne sarebbero andati. Così ha invitato la ragazza ad andare alla porta per tranquillizzarli. I carabinieri hanno subito capito dai lividi anche della giovane cosa stava accadendo e si sono messi a cercare il 25enne che nel frattempo si stava nascondendo in bagno. Quindi è stato portato in caserma dove sono emersi i suoi accertamenti per stalking: per lui è scattato l'arresto. La ragazza intanto è stata soccorsa e portata in ospedale.