Studio Battaglia 2: trama, cast e puntate della seconda stagione della fiction di Rai1 con Lunetta Savino Da martedì 19 marzo in onda su Rai1 Studio Battaglia 2, la fiction in tre puntate con Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio. Tornano le vicende di Marina e delle sue figlie Anna e Nina.

Da martedì 19 marzo in onda su Rai1 Studio Battaglia 2. La seconda stagione della serie in tre puntate e sei episodi con Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio, riprende le vicende lasciate in sospeso nella prima stagione. Nella trama della fiction prodotta da Palomar con Tempesta in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Simone Spada, il ritorno di Marina e delle sue figlie Anna e Nina. Verranno affrontati temi importanti come il divorzio breve, il diritto all'oblio, le adozioni, gli hater, le relazioni tossiche, le separazioni a tarda età, la difesa della privacy.

Le anticipazioni della prima puntata di Studio Battaglia 2

Le anticipazioni della prima puntata di Studio Battaglia 2, in onda martedì 19 marzo. Zander acquisisce lo Studio Battaglia, così le tre avvocate tornano a lavorare insieme. Ora lo studio si chiama Studio Zander Battaglia. C'è chi spera che Marina si faccia da parte, allettata dall'idea di partire per il Giappone come ha sempre sognato. La donna, tuttavia, non vuole saperne e così si accendono i diverbi con Zander. Marina e Nina si occuperanno di un caso che vede protagonista un professore di religione. Intanto Anna cercherà di barcamenarsi tra la passione con Massimo e il tentativo di far funzionare il matrimonio con Alberto per non fare soffrire i figli.

Nella seconda stagione di Studio Battaglia, tornano le sorella Anna e Nina e la madre Marina. Zander spera di liberarsi di Marina, perché i patti erano che la donna se ne sarebbe andata in pensione una volta terminate le ultime pratiche. Ma Marina non ha nessuna intenzione di mollare il suo lavoro. Anna, che alla fine della prima stagione si lasciava andare tra le braccia di Massimo, dovrà scegliere tra lui e suo marito. In ciascuno dei tre episodi, ci sarà al centro un nuovo, avvincente caso legale che tratta temi importanti, dal diritto all'oblio agli haters.

Il cast: attori e personaggi

Barbora Bobulova interpreta Anna Battaglia;

Lunetta Savino interpreta Marina Battaglia;

Miriam Dalmazio interpreta Nina Battaglia;

Giorgio Marchesi interpreta Massimo Munari;

Marina Occhionero interpreta Viola Battaglia;

David Sebasti interpreta Dario Zander;

Thomas Trabacchi interpreta Alberto Casorati;

Carla Signoris interpreta Carla Parmegiani;

Massimo Ghini interpreta Giorgio;

Giovanni Toscano interpreta Alessandro;

Davide Iacopini interpreta Lorenzo;

Marisa Laurito interpreta Gianna Loi;

Sara Putignano interpreta Michela Fini; Raffaele Esposito interpreta Corrado Lopez; Roberta Sferzi interpreta Betti; Celeste Savino interpreta Maddalena; Emma Fasano interpreta Daria; Elia Lorenzi interpreta Giacomo; Alberto Paradossi interpreta Leo Messina; Virginia Diop interpreta Simone; Emanuele Vezzoli interpreta Renzo Reverberi; Diane Fleri interpreta Raffaella Pisani; Roberta Procida interpreta Irene; Daniela Scarlatti interpreta Sandra Santacroce; Emiliano Masala interpreta Avv. Sangiuliano; Simone Colombari interpreta Chef Casarani; Paolo Spezzaferri interpreta il Presidente di sezione; Mara Di Maio interpreta Fanny; Daniela Virgilio interpreta Barbara Beccaria; Gigio Morra interpreta il Professor Loi.

Quante puntate sono e quando vanno in onda

Studio Battaglia è una fiction in tre puntate e sei episodi. Gli episodi della fiction con Lunetta Savino andranno in onda su Rai1 e in streaming e replica su RaiPlay. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata in onda martedì 19 marzo;

Seconda puntata in onda martedì 26 marzo;

Terza puntata in onda martedì 2 aprile.

Dove è stata girata la fiction Studio Battaglia

Lunetta Savino protagonista di Studio Battaglia

La serie Studio Battaglia 2 è stata girata a Milano. Nel corso degli episodi si potranno ammirare alcuni dei luoghi più suggestivi della città, come il Castello Sforzesco, il Duomo o l'Arco della Pace.