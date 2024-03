Dov’è stato girato Studio Battaglia 2: i luoghi a Milano della seconda stagione della fiction Debutta su Rai 1 martedì 19 marzo “Studio Battaglia 2”, la serie che segue le vicende di un ufficio legale di Milano: ecco le location della fiction. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Martedì 19 marzo su Rai 1 va in onda Studio Battaglia 2, la seconda stagione della serie che racconta le vicende di uno studio legale di Milano. Tra i protagonisti della fiction in tre puntate diretta da Simone Spada: Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Giorgio Marchesi e Thomas Trabacchi. La storia ruota attorno a Marina Battaglia e alle sue due figlie Anna e Nina, tutte e tre avvocate divorziste impegnate a gestire lo studio di famiglia ora diventato Zander Battaglia.

Le location a Milano di Studio Battaglia 2

Lo Studio Battaglia così come Zander e associati sono due studi legali fittizi ambientati a Milano. È infatti il capoluogo lombardo a essere al centro delle vicende della serie di Rai 1, con tantissimi luoghi simbolo della città al centro della storia.

Lo studio Zander Battaglia, nella prima e anche nella seconda stagione, è stato ricreato in studio, così come le altre scene d'interni. Tuttavia, dalla terrazza in cui spesso Anna (Barbora Bobulova) e Massimo (Giorgio Marchesi) chiacchierano, si può intuire che l'ufficio è collocato nel quartiere di Porta Nuova, anche in base alla panoramica che viene mostrata. Si riconosce infatti il Bosco Verticale, palazzo nel quartiere Isola progettato dall'architetto Stefano Boeri, e il Palazzo della Regione Lombardia, un palazzo a vetri situato in viale Gioia, a pochi passi proprio dal Bosco Verticale.

I luoghi tra City Life e l'Arco della pace

Tra gli altri quartieri e scorci che si vedono in Studio Battaglia 2 si può riconoscere City Life, con i suoi grattacieli pieni di uffici: ambientazione perfetta per questa sorta di legal drama. Non mancano anche i luoghi simbolo di Milano, tra cui il Duomo, il Castello Sforzesco e parco Sempione. Nella seconda stagione sono presenti anche diverse inquadrature dei Navigli, soprattutto il Naviglio Pavese e il Grande, situati nella zona sud di Milano, nel quartiere di Porta Genova.

Come nella prima stagione, anche in Studio Battaglia 2 l'Arco della Pace sarà uno dei luoghi celebri di Milano al centro della storia. Se nella prima stagione Alessandro dichiarerà il suo amore a Viola Battaglia proprio sotto l'Arco, stavolta il monumento tornerà come location ricorrente nella vita quotidiana delle sorelle Battaglia.

