Studio Battaglia, anticipazioni ultima puntata del 5 aprile: Anna divisa tra Alberto e Massimo Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Studio Battaglia, in onda su Rai1 alle 21.20 di martedì 5 aprile. Anna vince contro Marina e ha il cuore diviso a metà; il matrimonio di Viola si farà.

Si chiude martedì 5 aprile il percorso della prima stagione di Studio Battaglia, quando andrà in onda su Rai1 alle 21.20 la quarta e ultima puntata della serie tv con Barbora Bobulova e Lunetta Savino. Proprio le due protagoniste principali, madre e figlia, arriveranno allo scontro finale sul caso della separazione Parmegiani. La vittoria di Anna costringerà Marina a vendere le quote dello Studio Battaglia. Tra le altre storie che si chiudono, c'è il lieto fine di Viola e Alessandro: il matrimonio si farà. Anche Nina troverà finalmente l'amore. La posizione di Anna, invece, è molto delicata: divisa tra il marito Alberto e il collega Massimo.

Studio Battaglia, anticipazioni quarta puntata del 5 aprile

Dopo quello che è accaduto nella terza puntata, abbiamo visto che il momento lavorativo di Anna in trasferta, in una località marittima, alla fine si è trasformato anche in qualcosa di più. Un momento per evadere da una quotidianità e dall'abitudine, soprattutto in relazione ai contrasti avuto con suo marito Alberto; un momento che trova anche spazio nel flirt con Massimo. Anna sembra intenzionata a lasciarsi andare sul serio. Quando torna a casa, Anna decide di seguire il caso di una donna che sta per separarsi dal marito dopo un'unione civile. La separazione Parmegiani finisce con una vittoria per Anna che ha la meglio su Marina, costretta a vendere lo Studio Battaglia.

Il matrimonio di Viola e Alessandro si farà

Viola è stata finalmente perdonata da Alessandro, il matrimonio si farà. Anche Nina sembra avere la strada aperta verso una relazione sentimentale finalmente appagante. Alberto, intanto, gioca le sue ultime carte per cercare di recuperare la sua storia con Anna, proprio quando però lei scopre che Massimo lascerà per sempre lo studio. Questa notizia sconvolge gli equilibri già delicati della donna. Cosa sceglierà di fare?