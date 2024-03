Studio Battaglia 2, anticipazioni terza e ultima puntata del 28 marzo: la trama del finale di stagione Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Studio Battaglia 2, in onda giovedì 28 marzo alle ore 21:30 su Rai1. La trama del finale di stagione della fiction con Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Studio Battaglia 2, in onda giovedì 28 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Per assistere al finale di stagione, dunque, non sarà necessario attendere lunedì 1 aprile, ma solo un paio di giorni. Nella trama del quinto e del sesto episodio della serie con Lunetta Savino nel ruolo di Marina Battaglia, Barbora Bobulova nel ruolo di Anna Battaglia e Miriam Dalmazio nel ruolo di Nina Battaglia, non mancheranno i colpi di scena. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Studio Battaglia 2, in onda giovedì 28 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Per Anna e Massimo è arrivato il momento di pagare il prezzo della loro relazione clandestina. Ormai tutti sanno del loro rapporto. Anna prova a rimettere a posto le cose con il marito Alberto trascorrendo un weekend fuori città insieme a lui. Ma ciò potrebbe non bastare. Anna e Massimo, infatti, si sono ormai spinti troppo oltre perché la situazione possa essere recuperabile.

Anna Battaglia affronta un momento delicato

Nel corso della terza e ultima puntata di Studio Battaglia 2, dunque, Anna dovrà affrontare un momento molto delicato nella sua vita privata. Ma il suo lavoro non può di certo attendere. Dunque, dovrà restare concentrata sui casi spinosi che le si presenteranno anche nel finale di stagione. In particolare si prodigherà per aiutare Michela. L'ex marito della donna, Corrado Fini, ha in mente uno stratagemma per farle perdere l'affidamento dei figli. Anna Battaglia è decisa a lottare al fianco di Michela perché questo non accada. Da avvocata e da madre non potrebbe mai permetterlo. Non resta che attendere giovedì 28 marzo per conoscere tutti i dettagli del finale di stagione di Studio Battaglia 2. L'appuntamento è alle ore 21:30.