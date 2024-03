Studio Battaglia 2, anticipazioni seconda puntata del 26 marzo: il segreto di Nina Le anticipazioni della seconda puntata di Studio Battaglia 2, in onda martedì 26 marzo alle ore 21:30 su Rai1. La trama dei nuovi episodi della fiction con Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio. Ecco cosa accadrà a Marina, Anna e Nina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Le anticipazioni della seconda puntata di Studio Battaglia 2, in onda martedì 26 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Nella trama del terzo e del quarto episodio della fiction con Lunetta Savino nel ruolo di Marina Battaglia, Barbora Bobulova nel ruolo di Anna Battaglia e Miriam Dalmazio nel ruolo di Nina Battaglia non mancheranno i colpi di scena. Attenzione spoiler. Nina dovrà fare i conti con un segreto che rischia di compromettere tutto ciò che ha costruito nella sua vita. Marina si occupa di due casi molto delicati.

La trama della seconda puntata di Studio Battaglia 2

Le anticipazioni della seconda puntata di Studio Battaglia 2, in onda martedì 26 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Nel terzo episodio, Nina dovrà fare i conti con la sua coscienza. L'avvocata, infatti, nasconde uno spinoso segreto che la logora e potrebbe spingerla a mettere in discussione tutte le sue scelte. Sente di non poterne parlare con nessuno eccetto Giorgio. Così, decide di raggiungerlo in clinica. L'uomo, infatti, è ricoverato da quando ha avuto un infarto.

Nina e Marina assorbite da due casi delicati

Lunetta Savino interpreta Marina Battaglia

Anche nel terzo e nel quarto episodio di Studio Battaglia non mancheranno i casi legali. In particolare, Nina sarà assorbida – insieme alla madre Marina Battaglia – in due casi molto delicati. Un padre, infatti, intende negare l'assegno di mantenimento a un figlio che ha ormai trent'anni. Così, si affronterà il tema dei figli che fanno fatica a raggiungere l'indipendenza economica dal proprio nucleo familiare. Inoltre, Nina e Marina si occuperanno anche del caso di Raffaella Pisani, una donna che è stata una paziente oncologica e – ora che si è lasciata alle spalle quel brutto periodo – desidera avere un figlio con gli strumenti che l'Italia offre alle donne single. Inutile dire che per lei sarà una strada in salita.