Studio Battaglia, anticipazioni terza puntata del 29 marzo: Anna sul caso di una mamma no vax Le anticipazioni della terza puntata di Studio Battaglia, in onda martedì 29 marzo alle ore 21:20 su Rai1. Nina cerca di fare pace con Viola, Anna si concentra sul lavoro.

Ecco le anticipazioni della terza puntata di Studio Battaglia, in onda martedì 29 marzo alle ore 21:20 su Rai1. Torna il nuovo legal drama dei sentimenti con Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero, Massimo Ghini, Giorgio Marchesi e Lunetta Savino. Dopo il grande colpo di scena che ha chiuso la seconda puntata, nella terza Nina cercherà di far pace con Viola dopo quello che è successo alla cena di presentazione delle famiglie. Viola ha visto la prospettiva del matrimonio distruggersi e Alessandro non vuole fare pace con lei. Ma le conseguenze del folle gesto di Nina a cena si riverberano anche nel rapporto tra Anna e Alberto. Anna, infatti, non si fida più di lui e ha bisogno di tempo. Nel frattempo, i casi orizzontali da risolvere saranno diversi: Anna deve difendere un uomo in causa con la ex moglie che non vuole vaccinare suo figlio e poi consiglierà una coppia che vorrebbe ottenere le password social del figlio morto.

Studio Battaglia, anticipazioni terza puntata del 29 marzo

Anna (Barbora Bobulova) vorrebbe fidarsi ancora di Alberto (Thomas Trabacchi), ma a poco a poco capisce che lui non le sta dicendo tutta la verità. Si immerge nel caso di un uomo in causa con la ex moglie che si oppone alla vaccinazione del loro bambino e consiglia una coppia che vorrebbe ottenere le password degli account del figlio deceduto. Nina (Miriam Dalmazio) scopre che lo Studio Battaglia naviga in pessime acque e prova a farsi perdonare da Viola (Marina Occhionero), che a sua volta cerca senza successo di riappacificarsi con Alessandro.

Massimo chiede ad Anna di partire

Anna riceve da Massimo (Giorgio Marchesi) la proposta di partire per un viaggio di lavoro all’Argentario. Raggiungeranno Carla (Carla Signoris) che, rifiutata l’offerta milionaria del marito, ha deciso di

intentargli causa.