Dinner Club 3, la terza stagione con Christian De Sica ed Emanuela Fanelli Sono iniziate le riprese della terza stagione di Dinner Club, il format di Banijay e Prime Video con protagonista Carlo Cracco e alcuni volti noti dello spettacolo. Quest'anno ad affiancare lo chef stellato in un avventuroso viaggio culinario saranno Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il successo delle prime due stagioni, arriva anche la terza stagione di Dinner Club, il food travelogue di Prime Video ideato e prodotto in Italia, di cui si stanno già girando le riprese con un cast ricco di volti noti e amatissimi dal pubblico. Come per gli anni scorsi, oltre ai protagonisti di questo viaggio, ci saranno anche due guest star, ovvero Antonio Albanese e Sabrina Ferilli, che accompagneranno l'immancabile chef Carlo Cracco.

La terza stagione di Dinner Club

La nuova stagione di Dinner Club è in fase di riprese, il format prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Stavolta ad addentrarsi in questo viaggio culinario, alla scoperta delle ricchezze del nostro Paese, girando in lungo e largo per l'Italia, e scoprendo borghi nascosti, ma ricchi di prelibatezze da gustare. Un percorso fatto non solo di scoperte culinarie, ma anche di racconti, di emozioni e condivisione, perché da sempre stare a tavola rappresenta una grande forma di convivialità, di scambio e di conoscenza tra persone che si conoscono e altre che, magari, si vedono per la prima volta. Ad affiancare Carlo Cracco, che come al solito guiderà i suoi ospiti, come è accaduto nelle precedenti stagioni, ci saranno tre ospiti d'eccezione: Christian De Sica, Rocco Papaleo ed Emanuela Fanelli. Tre attori la cui comicità dirompente svelerà anche dei lati inediti e decisamente più intimi.

I protagonisti delle precedenti stagioni

Le prime due stagioni del format hanno avuto un grande successo, si sono alternati personaggi amatissimi dal pubblico, oltre che posti bellissimi. Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea sono stati i primi a godersi questo viaggio avventuroso tra Delta del Po, Puglia & Basilicata, Sardegna, Cilento, Maremma e Sicilia. Protagonisti della seconda stagione, in cui il pubblico ha potuto conoscere le bellezze della Sila in Calabria, poi in Romagna, nel Sud Tirolo e in Sicilia sono stati gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, affiancati nelle cene dalle due socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto.