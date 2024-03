The Bear e una quarta stagione segreta: “Possibili riprese subito dopo la terza stagione” Non solo una terza stagione già certa, The Bear potrebbe avere anche un quarto capitolo già scritto. Variety ipotizza che le riprese siano state realizzate in continuità con la stagione 3, la cui uscita sarebbe prevista per il prossimo giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Non solo la terza stagione, The Bear potrebbe avere una quarta stagione già in cantiere. Ad affermarlo è Variety, la rivista americana più nota nel campo dell'intrattenimento, che in queste ore fa sapere di un possibile rinnovo segreto della serie per un quarto capitolo che potrebbe essere girato insieme alla terza stagione, la cui uscita dovrebbe essere prevista per il prossimo giugno negli Stati Uniti, con un prevedibile arrivo in Italia nel corso della stessa estate, come era accaduto lo scorso anno.

Le voci su una quarta stagione di The Bear

La serie ambientata a Chicago con protagonista Jeremy Allen White, è tra le più acclamate degli ultimi mesi e ha fato incetta di premi agli ultimi Emmy Awards, sarebbe destinata dunque ad avere una quarta stagione proprio a fronte del successo riscosso con le prime due. Variety specifica di aver chiesto una conferma a un portavoce di FX, il network che produce la serie, senza però ricevere alcun commento nel merito. Inizialmente era stato Deadline a parlare di rumor relativi alla possibilità che alla stagione 3, già scritta, fossero stati aggiunti episodi in più rispetto a quelli già previsti, che potrebbero a questo punto corrispondere proprio alla quarta stagione di cui si sta parlando in queste ore.

Il successo di The Bear agli Emmy

The Bear racconta le relazioni difficili all'interno di una famiglia e le storie che ruotano attorno a uno chef talentuoso che oltre al premio come migliore serie Comedy. La serie ha visto certificato il proprio successo proprio in occasione degli ultimi Emmy Awards, quando molti premi sono stati assegnati in particolare agli interpreti, da Jeremy Allen White (che interpreta Carmen "Carmy" Berzatto) che ha vinto il premio come miglior attore, ad Ayo Edebiri (Sydney Adamo) che ha vinto quello come migliore attrice non protagonista, a Ebon Moss-Bachrach (Richard Jerimovich) come miglior attore non protagonista. Tutti e tre gli attori erano candidati per la prima volta: "Questo è uno spettacolo sulla famiglia, sulla famiglia ritrovata e sulla vera famiglia" aveva detto Edebiri dal palco accettando il premio.