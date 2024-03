Jeremy Allen White sarà Bruce Springsteen in un film per il cinema, da The Bear a The Boss Jeremy Allen White da The Bear a The Boss. Potremmo sintetizzare così l’imminente futuro lavorativo dell’attore che sembra destinato a sostituire la sua iconica tshirt bianca con un gilet entro la fine dell’anno. Sarà allora che vestirà i panni di Bruce Springsteen in un nuovo film biografico, una volta completate le riprese di The Bear 4. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Jeremy Allen White da The Bear a The Boss. Potremmo sintetizzare così l'imminente futuro lavorativo dell'attore più acclamato di Hollywood in questo momento storico, che sembra destinato a sostituire la sua iconica tshirt bianca con un gilet entro la fine dell'anno. Sarà allora che vestirà i panni di Bruce Springsteen in un nuovo film biografico, una volta completate le riprese di The Bear 4 e liberatosi così dall'impegno costante che la serie gli sta richiedendo da qualche anno.

White ha vinto un Golden Globe, un Emmy e un SAG per l'interpretazione del tormentato chef Carmy Berzatto in The Bear, capolavoro della serialità internazionale disponibile su Disney+. Al suo fianco anche l'attrice Ayo Edebiri, acclamata in ogni dove e vincitrice a sua volta del Golden Globe e dello Screen Actors Guild Award. Di recente, il noto attore è apparso sul grande schermo nel film drammatico sul wrestling dal titolo The Iron Claw, al fianco di Zac Efron e ora si appresta a tornare sul set per un progetto sul boss della musica mondiale.

Il film, provvisoriamente intitolato Deliver Me from Nowhere (Liberami dal nulla), sarà scritto e diretto da Scott Cooper di Crazy Heart e incentrato sulla realizzazione dell’album Nebraska di Springsteen del 1982. È basato sull’omonimo libro di saggistica di Warren Zanes.

Il suo sesto album in studio, Nebraska, è una raccolta di canzoni oscure e malinconiche, fortemente influenzata dal film Badlands di Terrence Malick, così come dal libro di Howard Zinn A People’s History of the United States, Springsteen oggi considera l’album il suo lavoro migliore. Album che è stato inserito nella posizione 150 della lista dei 500 migliori album stilata dalla rivista Rolling Stone. La registrazione fu straordinariamente rapida, con 10 canzoni incise durante una notte del gennaio 1982 nella camera da letto di Springsteen nel New Jersey. La stessa notte registrò anche altre cinque canzoni, incluso il demo di Born in the USA, che fu pubblicato due anni dopo con la E Street Band.

Una traccia del Nebraska, Highway Patrolman, ha fornito l'ispirazione per il film del 1991 The Indian Runner, scritto e diretto da Sean Penn. Il film segue la stessa trama della canzone ed è basato sulla storia di due fratelli: uno criminale e l'altro sceriffo. Bruce Springsteen è apparso in un cameo nel film del 2000 High Fidelity ed è stato oggetto di numerosi documentari, tra cui The Promise e Letter to You. Ha dato la sua approvazione al film Blinded by the Light del 2019, basato sul libro di memorie di Sarfraz Manzoor, nel quale parlava del sul suo amore per la musica di Springsteen.