video suggerito

Quentin Tarantino abbandona The Movie Critic ma ha già ricevuto 20 milioni di dollari per girarlo Secondo quanto riportato da Deadline, Quentin Tarantino avrebbe abbandonato “The Movie Critic”, considerato che decimo e ultimo film prima del ritiro. Per il progetto, il regista avrebbe già incassato 20 milioni di dollari come fondi statali dalla California. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Secondo quanto riportato da Deadline, Quentin Tarantino avrebbe abbandonato "The Movie Critic", considerato come suo ultimo film prima di lasciare per sempre le scene. Le fonti citate sono ‘anonime' ma considerate molto vicine al regista che "ha semplicemente cambiato idea". Il regista sarebbe quindi "tornato alla scrivania" per scegliere bene il soggetto da proporre come suo ultimo film.

Cosa sapevamo di The Movie Critic

Su The Movie Critic sapevamo che sarebbe stato l'ultimo film di Quentin Tarantino e che Brad Pitt avrebbe preso parte al progetto, lavorando col regista per la terza volta dopo "Bastardi senza gloria" e "C'era una volta…ad Hollywood". Ancora meno si sapeva della trama se non l'ambientazione, la California della fine degli anni Settanta, raccontando la storia vera di un giornalista che scriveva recensioni cinematografiche per una rivista porno. "Tutto il resto di quella rivista", aveva dichiarato Quentin Tarantino, "era troppo squallido per essere letto, ma poi c'era questa pagina cinematografica che era davvero interessante". Parlando del critico in questione, che sarebbe dovuto essere protagonista del film: "Era un critico di seconda fascia, ma era un ottimo critico. Cinico come l'inferno. Le sue recensioni erano un incrocio tra il primo Howard Stern e quello che sarebbe stato Travis Bickle come critico".

Quentin Tarantino ha ricevuto 20 milioni di anticipo dalla California per il film

Il mistero permane ma segue una certa ciclicità nel modo di lavorare del regista. Già nel 2014, infatti, Quentin Tarantino aveva abbandonato il lavoro su "The Hateful Eight", in seguito a una bozza preliminare della sceneggiatura che era finita in rete. Dopo un periodo di pausa, però, il regista si rimise al lavoro e il film regolarmente nel 2015. C'è anche un fatto molto importante da considerare: il regista ha ottenuto 20.2 milioni di dollari dalla California come fondo statale. Sono soldi che il regista avrebbe già incassato e che, in un modo o nell'altro, dovranno essere utilizzati per realizzare un film da ambientare in California.