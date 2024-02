Tarantino e Brad Pitt insieme in un nuovo film, per il regista potrebbe essere l’ultimo Il film The Movie Critic potrebbe chiudere la carriera da regista di Quentin Tarantino. Nel cast della sua ultima fatica l’attore Brad Pitt, non è la prima volta che i due lavorano insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

The Movie Critic potrebbe essere l'ultimo film da regista di Quentin Tarantino e il terzo in cui recita Brad Pitt. È Deadline a riportare la notizia, senza aggiungere ulteriori dettagli: Brad Pitt sarà protagonista o avrà una piccola parte? Sarà davvero il decimo e ultimo – come annunciato in passato – film di Tarantino? Tempo fa anche l'attore statunitense aveva avvertito tutti di un'imminente ritiro dalle scene. Certo è che il sodalizio tra i due ha fatto sì che Pitt vincesse un Oscar come miglior attore non protagonista nel film C'era una volta a… Hollywood.

The Movie Critic: trama e data di uscita

Sembra che la trama di The Movie Critic, in uscita nel 2025, si sviluppi nel sud della California nel 1977. La storia si basa sulla vita di un critico cinematografico di una rivista pornografica che lo stesso Tarantino leggeva quando era ragazzo. "Era una pagina di recensioni davvero interessante. Lui scriveva di film mainstream ed era un critico di serie B, ma credo fosse davvero un ottimo critico – ha dichiarato il regista – Era molto cinico, ma anche molto molto divertente”. Non ci sono conferme a proposito degli altri componenti del cast anche se Tarantino aveva manifestato il desiderio di includere nella sua ultima fatica anche Samuel L. Jackson e Bruce Willis.

Quentin Tarantino e Brad Pitt: un lungo sodalizio

Per il duo Pitt – Tarantino si tratterebbe quindi di un'ultima avventura cinematografica insieme, un legame lavorativo iniziato nel 2009 con Bastardi senza gloria e tornato sugli schermi dieci anni dopo, nel 2019 con C'era una volta a… Hollywood. Nel primo film Brad Pitt si chiamava Aldo Raine ed era a capo di un gruppo di soldati ebrei americani con l'obiettivo di sterminare i nazisti. Nel secondo, invece, il suo nome era Cliff Booth e indossava i panni di un controverso stuntman. Il regista non ha mai fatto mistero dell'ammirazione sincera che prova per l'attore.

Quentin Tarantino su Brad Pitt: "Sembra una star del cinema vecchio stile"

In un'intervista al magazine inglese a GQ, Quentin Tarantino ha elogiato Brad Pitt, definendolo un attore versatile e con una fisicità di grande impatto: "Tutti gli attori che hanno lavorato con lui lo dicono: è bravissimo a capire esattamente le scene. Forse non è altrettanto capace di spiegarle a parole, ma ha un modo istintivo di comprendere cosa è necessario fare per renderle speciali". Lo ha poi paragonato a una stella che brilla, aggiungendo: "È l’ultimo rimasto di una stirpe di superstar del cinema di cui fanno parte Paul Newman, Robert Redford e Steve McQueen. È davvero un'altra specie di uomo". Dunque potrebbe essere l'immensa stima che li lega a far desiderare a Tarantino di averlo al suo fianco nel suo (ultimo?) film.