“Svaniti nella notte” con Riccardo Scamarcio è il film più visto al mondo su Netflix Il film “Svaniti nella notte” con protagonista Riccardo Scamarcio è il più visto al mondo su Netflix. Il thriller ha raggiunto quasi 15 milioni di views. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Quasi ogni settimana su Netflix escono contenuti nuovi, tra serie, film e documentari che attirano l'attenzione degli utenti della piattaforma. Al momento c'è un film che ha conquistato la vetta ed è il più visto al mondo, si tratta di Svaniti nella notte, con protagonista Riccardo Scamarcio.

Il film più visto al mondo su Netflix

Il film, diretto da Renato De Maria, è una produzione Picomedia e secondo il sito Flixpatrol, che stila delle classifiche dei film in lingua inglese e non inglese, sembra proprio che Svaniti nella notte sia il più visto al mondo, con ben 14,900,000 visualizzazioni. Da quando il sistema che definisce le views dei contenuti sulla piattaforma è stato modificato, i dati di ogni visualizzazione sono piuttosto fedeli. Un risultato a dir poco significativo, dal momento che si tratta di una co-produzione italiana. Era già accaduto che altri film o serie italiane arrivassero nella top ten dei contenuti più visti, ma finora mai era accaduto che svettassero anche nella classifica mondiale.

La trama di Svaniti nella notte con Riccardo Scamarcio

Il thriller ruota attorno a Elena, una psichiatra americana trasferitasi in Italia, in Puglia, per amore di Pietro. I due si sono sposati e hanno avuto due figli, tra i loro sogni c'era quello di restaurare una masseria e farne un albergo. Tra loro, però, la storia è naufragata e i due si sono separati. Una notte, mentre i bambini sono con Pietro in masseria, spariscono. Lui prova a cercarli ovunque, senza successo, perciò è costretto ad avvisare Elena, con la quale è in atto una causa proprio per l'affidamento dei figli. La donna va da lui furiosa e lo attacca, finché mentre litigano arriva una telefonata, in cui chiedono un riscatto: per avere i loro figli devono pagare 150mila euro in contanti, entro 36 ore.

Elena pensa siano gli strozzini che ricattano Pietro da quando lui si è indebitato per provare a restaurare la masseria. Non hanno scampo, devono seguire i loro ordini e quindi Pietro è costretto a rivolgersi a Nicola, un vecchio amico, legato al malaffare. Per avere i soldi di cui ha bisogno, Nicola chiede a Pietro di partire quella notte stessa per un'isola tra la Puglia e la Grecia, prenda della droga e la riporti indietro. La barca di Pietro è perfetta per la missione, dal momento che non è mai stata usata prima. Pietro accetta e vive un'avventura folle, in mare, uscendone vivo per miracolo. A Bari, una volta rientrato, la situazione è diversa da come si aspettava. Le persone iniziano a comportarsi in maniera strana, in primis Elena. Pietro è sull'orlo di una crisi, ma non riesce a fermarsi per pensare, spera solo di risolvere in fretta questo mistero e riabbracciare i suoi figli.