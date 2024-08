video suggerito

Mario Ermito star italiana di Elite 8 su Netflix: "Ho lavorato tanto in Italia, ma in Spagna mi adorano" Mario Ermito, attore pugliese comparso in diverse fiction italiane ed ex concorrente del GFVip, è adesso uno dei protagonisti principali dell'ottava stagione di Elite, la serie spagnola targata Netflix più vista al mondo. In Spagna, infatti, il 32enne è diventato una star.

A cura di Ilaria Costabile

Il 26 luglio è approdata su Netflix l'ottava, nonché ultima stagione di Elite, la serie spagnola più vista al mondo, ambientata nella scuola di Las Encinas a Madrid. Tra i vari protagonisti spicca anche un nome italiano, è quello di Mario Ermito. Il giovane attore pugliese, infatti, interpreta uno dei ruoli principali, quello di Pier, un ex allievo ricco e senza scrupoli che avrà un peso non indifferente nei nuovi episodi.

Mario Ermito nuova star in Spagna

In un'intervista a Repubblica, Mario Ermito descrive così il suo personaggio: "Di giorno è un imprenditore di classe rispettato, di notte si trasforma, ha una doppia vita come un vampiro" e aggiunge: "Insieme a sua moglie, che ha conosciuto durante un interscambio culturale, ha finanziato un club e ha convinto alcuni alunni della prestigiosa scuola a prostituirsi perché è un manipolatore con grande charme". Un ruolo centrale, quindi, quello che l'attore pugliese è riuscito a conquistare nella serie spagnola Netflix più vista al mondo e che, da quando è approdata sulla piattaforma, è già nella top ten, quindi lui stesso precisa: "Sono l'unico attore italiano nel cast di Élite e con un ruolo di spessore". Il sodalizio con la Spagna è iniziato da qualche anno e ha avuto un riscontro immediato:

Ho lavorato tanto in Italia ma qui mi adorano, da quando sono stato scelto nel 2020 in Un cuento perfecto, una commedia romantica dai risvolti intriganti in cui venivo abbandonato sull'altare. Il settimanale Hola mi ha dedicato un servizio.

Mario Ermito in Elite 8

Dopo questo exploit, quindi, Mario Ermito è diventato una star nella penisola iberica, ed è contento di questa nuova realtà: "Ho preso casa, faccio avanti e indietro con l'Italia, per un lungo periodo ho avuto anche una fidanzata spagnola. Ora sono single non perché sono di quelli che sacrificano l'amore per il lavoro, anzi mi piacerebbe innamorarmi e trovare la persona giusta". Nel frattempo, però, i progetti non mancano, anche al cinema, e infatti sarà protagonista di quella che dovrebbe essere una trilogia:

Il prossimo novembre sarò al cinema nei panni di Eric Zimmerman, protagonista di Pídeme lo que quieras, primo capitolo della trilogia thriller-erotica tratta dai romanzi di Megan Maxwel. È un soggetto che ho trovato interessante, ricco di sfumature tra il noir, il thriller e l'erotico, un genere alla 9 settimane e mezzo, ma per carità non voglio esagerare o fare paragoni. Visto che ci voleva un fisco più atletico del mio per certe scene, ho fatto ore di palestra e duri allenamenti. Ma alla fine erano soddisfatti.

Protagonista di fiction anche in Italia

Eppure, in Italia, il suo nome non è sconosciuto. Ha preso parte a diverse fiction e nel 2020 è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip: "Era il periodo del Covid, le produzioni erano ferme, non ci vedo niente di male" dichiara. Poi passa in rassegna i suoi ultimi lavori sul piccolo schermo:

In verità ho iniziato a 20 anni prima come modello, poi a frequentare i set, con ruoli minori in fiction con Garko, come l'Onore e il rispetto, ma ho partecipato anche Don Matteo, a L'Allieva con Mastronardi e Guanciale. Gli ultimi lavori in Italia sono stati nel film Rai La stoccata Vincente con Flavio Insinna e Alessio Vassallo, e la serie Rai di grande successo Fiori sopra l'inferno accanto a Elena Sofia Ricci e tratta dall'omonimo romanzo di Ilaria Tuti, dove facevo il ruolo dell'antagonista