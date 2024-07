video suggerito

A che ora esce Elite 8: domani la nuova stagione su Netflix Domani, venerdì 26 luglio, a partire dalle ore 9:00 del mattino sarà disponibile Elite 8 su Netflix. L’ultima stagione della serie spagnola si apre, anche stavolta, con una morte misteriosa e già dal trailer si capisce sia quella di Joel. Non mancheranno segreti e intrighi da scoprire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arriva su Netflix da venerdì 26 luglio l'ottava stagione di Elite. Si tratta dell'ultimo capitolo di quella che, a conti fatti, è la serie più longeva della piattaforma streaming, dal momento che i primi episodi risalgono al 2018. La conclusione del teen drama spagnolo, quindi, era attesissima e già dal trailer si è compreso attorno a chi si sarebbe sviluppata la trama. Come sempre verranno affrontate tematiche relative alla disparità sociale, alla scoperta sessuale, ma anche alla lotta contro le dipendenze.

La trama di Elite 8, cosa succederà nella nuova stagione

La stagione conclusiva di Elite è quella che, finalmente, chiuderà il cerchio creatosi attorno ai giovani studenti dell'istituto Las Encinas, in cui come sempre sarà dato largo spazio a segreti, corruzione, eccessi, rivalità e passioni tra gli adolescenti protagonisti degli ultimi otto episodi della serie. Come è accaduto anche nelle stagioni precedenti, l'inizio del racconto ruota attorno ad una morte misteriosa e stavolta, come si evince dal trailer rilasciato sui canali Netflix, la vittima sarà Joel. La sua scomparsa sembra sia legata all'arrivo di due nuovi personaggi, ovvero i fratelli Emilia e Héctor Krawietz, che dirigono un'associazione di ex studenti della scuola.

Saranno proprio loro, circondati da personaggi dediti alla lussuria e al proibito, a seminare il caos a Las Encinas. Sarà Omar ad affrontarli, aiutato dalla sorella Nadia, ritornata dopo un lungo periodo di assenza. Con loro c'è anche Ivàn che vorrebbe vendicarsi. Insomma, tutti i racconti che si sono sviluppati in queste otto stagioni troveranno una collocazione e il portone dell'istituto Las Encinas chiuderà i suoi battenti, solo quando ogni segreto verrà svelato.

A che ora esce Elite 8 su Netflix

La serie con gli otto nuovi episodi sarà disponibile a partire dalle 9:00 di mattina di venerdì 26 luglio, su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio streaming è attivo.