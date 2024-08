video suggerito

L'Amica Geniale 4, nelle prime immagini dell'ultima stagione tutte le generazioni di Lenù e Lila Nel primo trailer dell'ultima stagione della serie internazionale compaiono le attrici che hanno interpretato i ruoli delle protagoniste in ogni fase della vita, fino ad arrivare ad Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, Lenù e Lila da adulte.

A cura di Andrea Parrella

Dovremo attendere l'11 novembre 2024 per la quarta e ultima stagione de L'Amica Geniale in Italia. Il capitolo conclusivo della serie Tv basata sulla serie di romanzi di Elena Ferrante arriverà prima in America, il prossimo 9 settembre, ma le prime immagini pubblicate sui profili social ufficiali di HBO lasciano già intuire alcuni dettagli interessanti che potremo vedere fra pochi mesi.

I dettagli del trailer de L'Amica Geniale 4

Il trailer vede la protagonista, Elena Greco, interpretata in questa ultima stagione da Alba Rohrwacher, ripercorrere le fasi principali della sua vita sin da bambina, con questo rapporto di eterna simbiosi e lotta con l'amica Lila. Questo espediente narrativo ci mostra, in realtà, tutte e tre le generazioni di Lila e Lenù: prima le piccolissime Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, nei panni delle protagoniste ancora bambine; poi Margherita Mazzucco e Gaia Girace che ne hanno vestito i panni nelle due stagioni centrali, in cui Lenù e Lila passano dall'adolescenza all'età adulta; infine Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, protagoniste dell'ultima scena del trailer in cui Lila incontra Elena dopo tempo, chiedendole se tornerà effettivamente a Napoli dopo il naufragio del suo matrimonio.

Non è chiaro se nella quarta stagione de L'Amica Geniale, nel cui cast c'è anche Fabrizio Gifuni nel ruolo di Nino Sarratore, ci sarà spazio anche per piccoli ruoli destinati alle giovani attrici, o se la loro presenza si limiti alle scene di repertorio incluse nel trailer. Di certo c'è enorme attesa per questo ultimo atto di un prodotto che ha segnato la serialità internazionale degli ultimi anni.

L'Amica Geniale 4 al Tribeca Film Festival in anteprima mondiale

A riprova dell'enorme interesse globale per L'Amica Geniale, prima ancora del debutto americano la quarta stagione approderà in anteprima mondiale a New York, il 20 agosto alle 19, quando durante il Tribeca Film Festival verrà proiettato l'inizio di quello che è il capitolo conclusivo della tetralogia firmata da Elena Ferrante.