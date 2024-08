video suggerito

L'Amica Geniale 4 in anteprima mondiale a New York, in Italia arriverà a novembre L'Amica Geniale approda in America. I primi due episodi di "Storia della bambina perduta" il quarto e ultimo capitolo della saga di Elena Ferrante saranno proiettati in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i titoli più attesi di quest'anno, c'è senza il quarto capitolo de L'Amica Geniale, la saga di Elena Ferrante che ha appassionato il mondo intero, tanto da essere considerato il miglior libro del ventunesimo secolo secondo il New York Times. È giunta in queste ore la notizia che i primi due episodi della quarta stagione verranno presentati, in anteprima mondiale, a New York, al Tribeca Film Festival.

L'Amica Geniale in anteprima a New York

Inizialmente si era diffusa la notizia secondo cui i primi due episodi di Storia della bambina perduta, sarebbero stati presentati alla Mostra d'arte cinematografica di Venezia, il prossimo settembre. La serie, invece, approda a New York, il 20 agosto alle 19, quando durante il Tribeca Film Festival verrà proiettato l'inizio di quello che è il capitolo conclusivo della tetralogia firmata da Elena Ferrante. Alla presentazione saranno presenti le protagoniste Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, l’attore Fabrizio Gifuni, che interpreta Nino Sarratore, la regista Laura Bispuri e Saverio Costanzo, showrunner della serie.

Quando arriva L'Amica Geniale 4 in Italia

In Italia, invece, toccherà aspettare ancora qualche mese per vedere gli episodi della quarta stagione, ormai attesissima, dal momento che la terza si è conclusa nel 2022. Su Rai1, infatti, gli episodi verranno trasmessi a partire dall'11 novembre. Dopo aver attraversato l'infanzia, l'adolescenza, l'età matura di Lila e Lenù, si arriva alle ultime fasi della loro amicizia, entrando nei meandri di un rapporto così misterioso e atavico che lega due bambine, poi due donne, per tutta la loro vita. Ed è così che in Storia della bambina perduta si assisterà al rapporto con la maternità, a tradimenti, minacce, sparizioni e disastri naturali, mentre Elena and Lila si ritroveranno ancora una volta a percorrere le strade di quel quartiere che le aveva unite, ma allo stesso tempo era per loro una trappola, dalla quale scappare, ma dove ritornare sempre.