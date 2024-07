Itzan Escamilla, l’attore di Élite adesso sogna di lavorare con Paolo Sorrentino L’attore spagnolo è il grande protagonista della quinta giornata del Social World Film Festival 2024: “Faccio l’attore grazie a mio padre e al cinema italiano”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Itzan Escamilla è stato il protagonista della quinta giornata dell'edizione 2024 del Social World Film Festival. L'attore, reso popolare per la serie spagnola Élite, distribuita su Netflix, ha tenuto una Masterclass con gli studenti di cinema del festival che si tiene ogni anno a Vico Equense. L'attore non si è lasciato sfuggire un commento su Paolo Sorrentino, ispiratore della sua carriera grazie al film L'uomo in più: "Sarebbe un grande onore poter lavorare con lui un giorno".

Le parole di Itzan Escamilla

Nella Masterclass con i giovani del Social World Film Festival, tenutosi al Teatro Aequa di Vico Equense (Na), Itzan Escamilla non ha nascosto il suo grande amore per il cinema italiano e in particolare per Bernardo Bertolucci e Paolo Sorrentino: "Se penso al vostro cinema, penso a loro. L'uomo in più è il mio film preferito e sarebbe un grande onore poter lavorare con Paolo Sorrentino, prima o poi. Ci spero". E ancora: "C’è qualcosa che mi affascina del cinema italiano, c’è una purezza simile a quella spagnola. Uno dei miei attori italiani preferiti è Luca Marinelli". Itzan Escamilla fa l'attore grazie allo sprone di suo padre, una dichiarazione che manda in corto circuito il cliché dei genitori tradizionalmente scettici sul mondo del cinema:

Faccio l’attore grazie a mio padre, lui voleva fare l’attore e mi ha spronato fin dall’inizio. A scuola ho girato un cortometraggio con dei miei compagni e da quel momento non mi sono mai fermato. Mi è sempre piaciuto, prima o poi, prendere parte a un progetto più comico. Di recente, infatti, ho girato un film comico in Spagna.

Chi è Itzan Escamilla: la carriera e il successo con Élite

Classe 1997, madrileno, Itzan Escamilla si è formato presso la scuola di Cristina Rota. Dopo aver esordito nel 2016 nella serie tv spagnola Víctor Ros, interpretando il ruolo di Joan, ha poi partecipato alle serie popolari spagnole Centro médico, Seis hermanas e El final del camino. Nel 2017, il sodalizio con Netflix: interpreta il giovane Francisco nella serie Las chicas del cable e nel 2018 entra a far parte del cast di Élite nel ruolo di Samuel Garcia che gli regala la popolarità internazionale.