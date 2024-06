video suggerito

Social World Film Festival 2024 dal 30 giugno al 7 luglio: il programma completo, gli ospiti e le giurie Social World Film Festival 2024 dal 30 giugno al 7 luglio: ecco il programma completo diviso per giorni, gli ospiti nazionali e internazionali e le giurie. Begoña Vargas, l’attrice protagonista della serie Netflix La Casa di Carta: Berlino, sarà la madrina della 14esima edizione. Attesi anche Matteo Garrone con il suo Io Capitano e Itzan Escamilla, protagonista del celebre teen drama targato Netflix Élite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Begoña Vargas, l’attrice protagonista della serie Netflix La Casa di Carta: Berlino, sarà la madrina del Social World Film Festivalc 2024, la Mostra internazionale del cinema sociale che si terrà dal 30 giugno al 7 luglio a Vico Equense, diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo. Tra gli ospiti internazionali anche Itzan Escamilla, protagonista del celebre teen drama targato Netflix Élite.

Il programma del Social World Film Festival 2024

Nel programma 2024 proiezioni sotto le stelle, incontri con attori e registi, masterclass e workshop dedicati ai giovani e il mercato del cinema indipendente. Si parte domenica 30 giugno con la cerimonia del taglio del nastro all'Arena Fellini nel chiostro delle SS. Trinità e Paradiso, alla presenza del sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello, e il red carpet con Isa Danieli, Leo Gullotta, Giorgio Pasotti e Violante Placido che riceveranno il premio alla carriera. Nei giorni a seguire saranno ospiti Sebastiano Somma (1 luglio), Giacomo Rizzo e Mauro Recanati (2 luglio), Marco D’Amore, Gina Amarante e Yari Gugliucci (3 luglio), Lina Sastri (4 luglio), Sergio Assisi, Gianfranco Gallo e Luca Miniero (5 luglio), Mariasole Pollio e Giovanna Sannino (7 luglio).

Grande attesa per Matteo Garrone che sarà protagonista della giornata del 6 luglio con una masterclass dedicata ai giovani autori presenti al festival e la proiezione del film Io capitano, candidato all’Oscar come miglior film straniero e vincitore di ben sette David di Donatello, premiato come film sociale dell’anno. Ogni sera saranno inoltre proiettati per la categoria Grande schermo anche “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, “Quel posto nel tempo” di Giuseppe Alessio Nuzzo e “Wonka” di Paul King.

Il concorso internazionale e i film candidati

Sono 138 i film selezionati suddivisi in 13 sezioni competitive e non, provenienti da 25 nazioni, con ben 45 anteprime, che verranno giudicate da professionisti del cinema provenienti dal mondo della produzione, del giornalismo e dell’università.

Nella sezione “Concorso Internazionale – Lungometraggi” sono stati selezionati “A whale who drank a fish bowl” di Doorim Kim, “Girasoli” di Catrinel Marlon, “Il Diavolo è Dragan Cygan” di Emiliano Locatelli con Sebastiano Somma, “Il mare nascosto” di Luca Calvetta, “Ninguém sai vivo daqui” di André Ristum, “Les Survivants – Sopravvissuti” di Guillaume Renusson. Saranno invece 12 i cortometraggi in concorso per la medesima sezione internazionale. Nella categoria “Focus, Occhio al Sud – Lungometraggi” troviamo il primo film da regista di Lina Sastri “La casa di Ninetta”, il nuovo film di Sergio Assisi “Il mio regno per una farfalla”, “Giorni Felici” di Simone Petralia e “Desiré” di Mario Vezza. Saranno invece otto i cortometraggi in concorso.

Anche Fanpage.it in giuria al Social World Film festival

I lungometraggi, documentari e cortometraggi che fanno parte delle selezioni competitive del “Social World Film Festival” vengono visionati e valutati da 5 giurie di professionisti, composte da esponenti della cinematografia nazionale ed internazionale, affiancate da una speciale giuria composta da centinaia di giovani provenienti da tutta Italia.

Concorso Internazionale Lungometraggi

Alexia DE VITO – coordinator Fondazione Cinema per Roma

Fabiana CUMIA – communications & ESG Director di Rakuten TV Europe

Francesco GRISI – Ceo di EDI – Effetti digitali italiani

Concorso Internazionale Cortometraggi

Ilaria URBANI – giornalista La Repubblica

Derio DI PUMPO – direttore commerciale Officine UBU

Francesca STAASCH – delegata Nuova Accademia di Belle Arti

Settimana della Critica Concorso – in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani

Roberto BALDASSARRE – critico SNCCI

Davide MAGNISI – critico SNCCI

Paolo MICALIZZI – critico SNCCI

Focus, occhio al sud Lungometraggi

Eleonora D'AMORE – caposervizio spettacoli Fanpage

Davide RINGOLI – denior communication specialist

Arturo LANDO – docente universitario di sociologia della comunicazione, responsabile Master in Cinema e Televisione

Focus, occhio al sud Cortometraggi

Alessandra FARRO – giornalista II Mattino

Luigi BARLETTA – regista e coordinatore Corso di Cinema dell’Accademia di Belle Arti di Napoli

Alessandro LOPRIENO – founder & Ceo WeShort

Nuzzo: "Tutto nel segno dell'amore per il cinema"

"Continua la mission di avvicinare il pubblico al cinema e all’audiovisivo alla ricerca delle declinazioni della comunicazione sociale, tra cinema e grandi serie tv, attraverso la pluralità di generi. L’edizione, la più “social” di sempre per attualità dal tema Pace. Armonia, intesa, unione. Il tutto nel segno dell’amore per il cinema", così Giuseppe Alessio Nuzzo.

"Questo evento è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile nel panorama culturale e artistico non solo della nostra città. Nel corso degli anni questo festival ha saputo crescere e evolversi, trasformandosi da una semplice rassegna cinematografica in un autentico faro di creatività e impegno sociale. Ha offerto a giovani talenti la possibilità di esprimersi e di confrontarsi, ha portato sul nostro territorio produzioni di grande valore e ha permesso al pubblico di riflettere su tematiche di grande rilevanza sociale attraverso il linguaggio universale del cinema", ha aggiunto il sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello.

La dedica a Sandra Milo: mostra fotografica e retrospettiva

L’edizione è dedicata a Sandra Milo. La diva recentemente scomparsa verrà omaggiata con una retrospettiva a cura di Rai Teche tra interviste a Federico Fellini, le immagini della consegna del David di Donatello alla carriera e backstage dai set, una mostra fotografica in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale con scatti dai film 8 ½ e Giulietta degli spiriti di Federico Fellini, La donna che venne dal mare di Francesco De Robertis, La donna è una cosa meravigliosa di Mauro Bolognini, Le voci bianche di Massimo Franciosa e Pasquale Festa Campanile, L’ombrellone di Dino Risi, Per amore… per magia… di Duccio Tessari, e T’ammazzo!… Raccomandati a Dio di Osvaldo Civirani, e un ricordo della sua visita nel 2019 a Vico Equense per la presentazione del libro “Il corpo e l’anima”.