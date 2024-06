video suggerito

Gabriel Garko: "Nuovi progetti dopo Se potessi dirti addio, l'affetto del pubblico è gratificante" Gabriel Garko ha vinto il premio Anna Magnani. Per l'attore, dopo la fiction Se potessi dirti addio, ci sono all'orizzonte nuovi progetti ancora da definire.

A cura di Daniela Seclì

Presso la Casa del Cinema di Roma si è tenuta la decima edizione del Premio Anna Magnani. Tra i vincitori anche Gabriel Garko, che ha ricevuto un premio per il ruolo di Marcello De Angelis interpretato nella serie Se potessi dirti addio. In una breve intervista concessa a SuperGuida Tv, l'attore ha svelato che ci sono nuovi progetti in cantiere.

Gabriel Garko, nuovi progetti all'orizzonte per l'attore

Gabriel Garko ha commentato con entusiasmo il premio Anna Magnani: “Ricevere un premio è sempre molto bello e gratificante ma questa volta lo è anche di più visto che è dedicato ad una grande attrice che merita rispetto”. L'attore, poi, ha parlato dell'affetto del pubblico che lo ha travolto quando Canale5 ha trasmesso la fiction che lo vedeva protagonista, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi: "Mi fa molto piacere, è molto bello. Ho ricevuto tutti messaggi positivi". Quanto ai nuovi progetti, qualcosa bolle in pentola: "Ci sono dei progetti di cui ancora non posso parlare perché non sono arrivati al dunque". Non resta che attendere.

Tutti i vincitori del Premio Anna Magnani

Ecco tutti i vincitori del Premio Anna Magnani 2024:

Helen Mirren ha vinto il Premio International Anna Magnani;

Valeria Fabrizi, Paola Pitagora, Giuliana Lojodice e Gigliola Cinquetti hanno vinto i Premi alla Carriera e per il film L’età giusta di Alessio Di Cosimo;

Alessio Di Cosimo ha vinto il Premio New generation director e per il film L’Età giusta;

Riccardo Milani ha vinto il Premio Regista dell’anno per il film Un mondo a parte;

Virginia Raffaele ha vinto il Premio Attrice dell’anno per il film Un Mondo a parte regia di Riccardo Milani;

Francesco Pannofino ha vinto il Premio Attore dell’anno per le sue molteplici attività, cinema, teatro, tv, musica, doppiaggio;

Angelo Longoni ha vinto il Premio Regista e sceneggiatore Teatro per la commedia Chi è io?;

Eleonora Ivone, Emanuela Rossi e Andrea Pannofino hanno vinto i Premi speciali attori per la commedia teatrale Chi è Io?;

Gabriel Garko ha vinto il Premio Speciale Attore tv, cinema per l’interpretazione nella fiction tv Se potessi dirti addio, regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi;

Susanna Galeazzi ha vinto il Premio Giornalista e conduttrice tv dell’anno;

Daniele Ciprì ha vinto il Premio Autore della fotografia dell’anno, sceneggiatore e per la regia con Marco Giusti e Roberto D’Agostino del documentario Roma, santa e dannata;

Andrea Rivera ha vinto il Premio Speciale Artista, musicista, conduttore radio, tv e per la sua romanità;

Elena Bonelli ha vinto il Premio speciale Voce di Roma nel mondo ed ambasciatrice della canzone romana.