Se potessi dirti addio con Gabriel Garko e Anna Safroncik: trama, cast e puntate della fiction di Canale5

Se potessi dirti addio: trama, cast e puntate

Da venerdì 29 marzo, in onda su Canale5 Se potessi dirti addio. La fiction con Gabriel Garko nei panni di Marcello De Angelis e Anna Safroncik nel ruolo di Elena Astolfi è composta da tre puntate e sei episodi. La serie, girata tra Roma e Fregene, è diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e la trama racconta la storia di un uomo che ha perso la memoria e della neuropsichiatra che tenterà di aiutarlo. Nel cast anche Myriam Catania, Elena Vitale e Clara Greco.

Le anticipazioni della prima puntata di Se potessi dirti addio

Le anticipazioni della prima puntata della fiction Se potessi dirti addio, in onda venerdì 29 marzo alle ore 21:30 su Canale5. Elena Astolfi, una neuropsichiatra, è sconvolta dopo che il marito Lorenzo muore investito da un pirata della strada. Per lei e le sue figlie è un trauma. Elena torna a lavorare solo un anno dopo. Le viene assegnato quello che è stato soprannominato "Paziente 13", un uomo che ha perso la memoria. Nessuno conosce la sua identità. Elena studia il suo caso e scopre che è stato ritrovato il giorno seguente alla morte di Lorenzo, poco distante dallo stesso luogo. I due casi sono collegati?

Il cast di Se potessi dirti addio: attori e personaggi

Gabriel Garko e Anna Safroncik nel cast della serie Se potessi dirti addio

Gabriel Garko interpreta Marcello De Angelis;

Anna Safroncik interpreta Elena Astolfi;

Giulietta Rebeggiani interpreta Anita;

Elena Vitale interpreta Arianna;

Clara Greco interpreta Giovanna;

Myriam Catania interpreta Aurelia;

Marco Cocci interpreta Carlo; Manuela Zero interpreta Vittoria; Francesco Venditti interpreta il Commissario Diego Carli; Zoe Massenti interpreta Lucia; Daniele Foresi interpreta Antonio; Agata Samperi interpreta Nadia; Cristiano Pittarello interpreta Lorenzo Granieri; Andrea Napoleoni interpreta Vito; Enzo Casertano interpreta Corsini.

La trama della serie tv con Gabriel Garko e Anna Safroncik

La neuropsichiatra Elena Astolfi sembra avere una vita privata perfetta con il marito Lorenzo e le figlie Anita e Arianna. Una notte, tuttavia, la sua quotidianità viene stravolta da un terribile incidente. Il marito viene investito e abbandonato per strada agonizzante. Purtroppo non sopravvive. La narrazione, poi, si sposta un anno dopo la tragedia. Elena torna a lavoro e qui si occupa di un paziente particolare: Marcello è un uomo che ha perso la memoria dopo avere tentato il suicidio. Nel suo passato sembra annidarsi un segreto inquietante. Marcello ed Elena si legheranno sempre di più, fino a quando tra loro nascerà una relazione. Così, i due si aiuteranno a vicenda anche per tentare di scoprire la verità sulla morte di Lorenzo.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e replica

Se potessi dirti addio, la fiction è composta da 3 puntate

La fiction Se potessi dirti addio con Gabriel Garko e Anna Safroncik è composta da tre puntate e sei episodi. La serie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi va in onda su Canale5 e in streaming e in replica su Mediaset Infinity. La programmazione completa:

Prima puntata in onda venerdì 29 marzo;

Seconda puntata in onda venerdì 5 aprile;

Terza puntata in onda venerdì 12 aprile.

Dove è stata girata Se potessi dirti addio

La fiction Se potessi dirti addio è stata girata a Roma, in particolare nel quartiere Coppedè. Inoltre, alcune scene sono state girate sul litorale Nord, tra Focene e Fregene.