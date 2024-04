Se potessi dirti addio, anticipazioni ultima puntata del 5 aprile: Marcello ed Elena scoprono una verità inaspettata

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Se potessi dirti addio, in onda venerdì 5 aprile alle ore 21:30 su Canale5. Nella trama del nuovo episodio della serie, nonché il finale di stagione, con Gabriel Garko e Anna Safroncik non mancheranno i colpi di scena. La puntata è stata anticipata, dal momento che il secondo appuntamento con la fiction c'è stato giovedì 4 aprile. Attenzione spoiler. Elena Astolfi continua ad aiutare Marcello De Angelis, sebbene lui non sia più il suo paziente, affinché lui possa scoprire la verità.

Se potessi dirti addio, anticipazioni terza puntata 5 aprile

Stando a quanto riportano le anticipazioni della terza e ultima puntata di Se potessi dirti addio, Marcello continua a cercare disperatamente nella sua memoria. Elena, sebbene non lo abbia più in cura come sua psichiatra, non riesce a lasciarlo andare e, infatti, lo accompagna ancora in questo percorso alla ricerca della verità. Si tratta si scavare nel passato e Marcello riesce a ripescare dei ricordi che, però, sono fin troppo dolorosi.

Elena attraversa un periodo di grande difficoltà

Marcello non è il solo ad essere in difficoltà, anche Elena infatti si trova a dover gestire una situazione non facile e lui, quindi, decide a suo modo di starle accanto. La dottoressa ha dei problemi con le figlie che non sa come risolvere. Intanto i due sono sempre più vicini e questa affinità li porterà a chiedersi se sono pronti per approfondire il sentimento che nutrono nei confronti l'uno dell'altra. Sembra, però, che il destino si accanisca contro di loro e, infatti, anche stavolta che sembrano essersi avvicinati al punto da far scoppiare qualcosa, la verità gli piomba davanti, come se non era mai accaduto fino a quel momento e li mette davanti ad una scelta che, nessuno dei due, si sarebbe aspettato di dover fare.