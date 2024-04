video suggerito

Quando finisce il Paradiso delle signore 8: la data dell’ultima puntata della stagione Il Paradiso delle Signore si avvicina al finale dell’ottava stagione. L’ultima puntata della fiction, infatti, è prevista per venerdì 3 maggio, quando andranno in onda gli episodi finali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction Rai più amate e seguite dal pubblico, soprattutto da quando è passata alla versione daily, in onda ogni pomeriggio alle 16:05 e arrivato ormai all'ottava stagione. L'appuntamento pomeridiano, però, sta per finire, in vista della pausa estiva. L'ultima puntata, infatti, è prevista per venerdì 3 maggio, ma gli appassionati non hanno nulla da temere, la nona stagione è stata confermata e, quindi, tornerà il prossimo settembre. Come finiranno alcune storie, volutamente lasciate in sospeso, come quella di Vittorio Conti e Matilde Frigerio.

Quando finisce il Paradiso delle signore: la data dell'ultima puntata

Come è accaduto per le precedenti stagioni della serie, dal momento che Il Paradiso delle signore è una fiction girata giorno per giorno, gli attori che la interpretano prenderanno una pausa in vista dell'estate, che consentirà anche agli sceneggiatori di scrivere le trame dei prossimi episodi e dare un seguito a tutti gli intrighi che, finora, non hanno trovato una risoluzione. Quest'anno, l'ultima puntata della fiction cade venerdì 3 maggio, non troppo distante dallo scorso anno, quando la messa in onda si concluse il giorno 5 maggio. Al suo posto, stando alle prime informazioni in merito, verrà dato spazio alle repliche della fiction Don Matteo.

Le anticipazioni del finale de Il paradiso delle signore

Stando alle anticipazioni in merito all'ultima puntata del Paradiso delle Signore, il sipario si chiude su un avvenimento che lascerà i telespettatori col fiato sospeso. Vittorio e Matilde si sono ormai riappacificati e lui le ha chiesto di andare a vivere insieme, ma qualcosa potrebbe ostacolare, ancora, il loro amore che ha vissuto momenti altalenanti. Conti che ha ricevuto la visita del Commissario Maresca, pronto ad arrestare Matilde, per cui decide di chiamare due persone delle quali si fida ciecamente: Roberto, suo collaboratore da anni e amico fraterno, e poi Marcello che ha dimostrato di avere un grande occhio per gli affari.

Leggi anche Perché il Paradiso delle Signore non va in onda oggi: quando ritornano le puntate su Rai1

Intanto Flora ha preso una decisione riguardante il suo rapporto con Umberto, dopo una pausa di riflessione che l'ha aiutata a capire come muoversi. Anche Salvo ed Elvira, dopo che lei ha rotto il fidanzamento con Tullio, possono finalmente dire a tutti quanto siano innamorati. Matilde, nel frattempo, decide di recarsi da Vittorio per avere un confronto, ma in quel momento al magazzino arriva Maresca, che quindi vorrebbe arrestarla. Qualcuno di inaspetatto, però, aiuterà i due, che forse riusciranno a vivere serenamente il loro amore.