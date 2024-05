video suggerito

Quando finisce Terra Amara: data ultima puntata e cosa sappiamo sulla quinta stagione Terra Amara sta per concludersi. Dopo 4 stagioni, a fine maggio terminerà la soap opera turca che ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di italiani: ecco quando è in programma l’ultima puntata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo circa due anni, Terra Amara sta per arrivare ai titoli di coda. La soap turca di successo in onda su Canale5 che Mediaset ha premiato proponendola anche in prima serata il venerdì sera, è stata trasmessa per la prima volta nel luglio 2022 e a fine maggio 2024, tra poche settimane, vedrà il suo finale di stagione. Non si parla di una quinta stagione, con il finale dunque calerà il sipario sulle vicende dei vari protagonisti di Cukurova.

Quando va in onda l'ultima puntata di Terra Amara

L'ultima puntata di Terra Amara è in programma per venerdì 31 maggio 2024, in prima serata su Canale5. Si tratta di un finale di stagione inaspettato e spiacevole per i telespettatori che si sono appassionati alla saga di Zuleyha (interpretata da Hilal Altınbilek) e al resto dei personaggi del cast. Da novembre 2022 la soap turca è rimasta in pianta stabile nel daytime della rete ammirata Mediaset, accrescendo il suo pubblico e conquistando, poi, la prima serata della domenica sera, poi del venerdì. Una scelta premiata dagli ascolti che hanno permesso a Canale5 di conquistare numeri più alti rispetto alla concorrenza.

Non ci sarà una quinta stagione

Al momento non sarebbe in programma una quinta stagione di Terra Amara. Malgrado il successo di ascolti registrato in Turchia, la casa di produzione turca ATV avrebbe deciso di non dare vita a nuovi episodi della soap, si legge su Blastingnews.com. Con la quarta stagione calerà dunque il sipario sulla saga che ruota attorno a Zuleyha. Mediaset sarebbe già corsa ai ripari: è già partita, infatti, la messa in onda di Endless Love, fiction turca che ruota attorno alla storia d'amore tormentata tra Nihan Sezin e Kemal Soydere, interpretati da Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Dove vedere Terra Amara in streaming e le repliche

Tenendo conto della puntata in onda oggi, domenica 12 maggio, gli appuntamenti con Terra Amara rimangono sei. I 698 episodi in lingua italiana, ciascuno dalla durata di circa 30 minuti, resteranno comunque disponibili alla visione in streaming su MediasetInfinity. Non mancheranno, in tv, le repliche: Rete4, infatti, ogni giorno, da circa due mesi, trasmette la soap opera turca dalle ore 19.45.